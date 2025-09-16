Matchs
Le thème « Safari » de retour sur la Jordan Luka 4

Sneakers – Comme c'est la tradition depuis la première chaussure signature de Luka Doncic, la Jordan Luka 4 va bénéficier d'un coloris « Safari », avec une dominante noire cette fois.

Après la Jordan Zion 4, c'est au tour de la Jordan Luka 4 de piocher parmi ses thèmes historiques pour composer son prochain coloris. En l'occurrence, celui du Safari a été présent sur les trois premières chaussures signature de Luka Doncic.

Cette quatrième version reprend les mêmes imprimé que la toute première Nike Air Safari de 1987. À noter que c'est la première fois que la tige ressort principalement en noir par rapport aux Jordan Luka précédentes.

Celle-ci est complétée par une touche de rose saumon sur l'avant du pied, ainsi qu'une partie en rouge du logo du meneur des Lakers, présent sur la languette Le cœur présent à l'intérieur de la languette ressort également en rouge. L'ensemble repose sur une semelle intermédiaire en Cushlon noir équipée d'un amorti Zoom Air à l'avant du pied, et d'un revêtement extérieur en caoutchouc vert translucide.

La sortie mondiale de la Jordan Luka 4 « Safari » a été annoncée pour le 20 septembre. En France, on la retrouvera notamment sur Basket4Ballers, dès minuit, au prix de 130 euros.

Par Romain Davesne
