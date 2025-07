Le Magic conserve finalement Moe Wagner… à moitié prix

En amont de la « free agency », le Magic avait décidé de ne pas activer sa « team option » à 11 millions de dollars sur Moe Wagner, laissant le frère de Franz devenir « free agent » non protégé.

Mais l'intérieur ne va finalement pas quitter la Floride puisqu'il a décidé de signer un contrat d'un an, à 5 millions de dollars, avec le Magic. Les frères Wagner ne seront donc pas séparés, et l'aîné de la fratrie va donc rester au sein d'une franchise où il se sent bien, après sa rupture d'un ligament du genou gauche en décembre dernier.

L'Allemand sera-t-il prêt pour le début de la campagne 2025/26 ou retrouvera-t-il les terrains NBA en cours de campagne ? En tout cas, c'est une bonne affaire pour son club, qui garde le joueur en divisant son salaire par deux. Surtout si Moe Wagner retrouve son niveau de son début de saison passée, au cours duquel il tournait à 12.9 points de moyenne à 36% de réussite derrière la ligne à 3-points, se plaçant comme un potentiel 6e homme de l'année…

Avec en plus les arrivées de Desmond Bane et Tyus Jones ainsi que de Jase Richardson et Noah Penda à la Draft, le Magic espère en tout cas pouvoir tourner la page de la difficile année 2024/25, marquée par les blessures et une élimination au premier tour des playoffs, pour viser les sommets dans une conférence Est ouverte.

L'EFFECTIF PROVISOIRE DU MAGIC POUR 2025/26

Meneurs : Jalen Suggs, Tyus Jones

Arrières/Ailiers : Desmond Bane, Franz Wagner, Jase Richardson, Jett Howard, Anthony Black, Noah Penda

Intérieurs : Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Jonathan Isaac, Moe Wagner, Tristan Da Silva, Goga Bitadze

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.8 2024-25 ORL 30 19 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.