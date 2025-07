Guerschon Yabusele a beaucoup pensé aux Nuggets et Nikola Jokic

« C'est des fous, mais dans le bon sens ! » En s'engageant avec les Knicks, Guerschon Yabusele sait qu'il va se retrouver au cœur de la passion new-yorkaise, avec des fans locaux comme il n'en trouvera pas ailleurs.

Pourquoi donc avoir choisi les Knicks ? « On l'a impression qu'ils me correspondent, de la manière dont ils jouent, dans la niaque, dans la dureté, et puis c'est une équipe qui est en train de monter chaque année. Là, c'était finale de conférence, donc forcément, rejoindre une équipe qui est prétendante au titre, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver », justifie ainsi le Français au micro de RMC.

Ce dernier estime avoir coché son « premier pari », à savoir effectuer un retour en NBA avec un contrat modeste à Philadelphie, après avoir quitté le Real Madrid. Son année en Pennsylvanie ne lui a pas permis de s'épanouir collectivement, mais de se montrer individuellement avec 11 points de moyenne.

Une année en option

« Je sais que cette année va aussi être une année super importante. C'est clair que la pression va être différente parce que j'ai pu montrer pas mal de choses. Mais la motivation reste la même. Cette année, il va falloir encore tout casser », prévient le joueur de 29 ans, qui s'est engagé pour 12 millions de dollars sur deux ans.

Avec un année en option, une stratégie assumée par son agent Olivier Mazet pour se présenter « avec encore plus d'impact » lors de la prochaine « free agency ». Déjà, lors de cette intersaison, son nom a pas mal circulé, du côté des Spurs ou des Nuggets par exemple. Il lui a ainsi fallu prendre le temps de se poser.

« On a discuté avec les agents, regardé un peu les meilleures situations qu'on pouvait avoir. Et puis c'est vrai qu'avec New York, comme j'avais dit, l'ADN de l'équipe, ce qu'ils jouent, vraiment j'aime bien les connections entre les joueurs. J'avais dit aussi quand on les avait joués cette année : j'ai ressenti cette force, qu'ils allaient ensemble dans la même direction. J'ai ressenti ça avec plusieurs équipes, dont New York », insiste Guerschon Yabusele.

Nikola Jokic ? « C'est déjà six, sept points faciles »

On lui demande alors s'il y avait eu une hésitation à rejoindre Nikola Jokic à Denver. « Complètement, parce que là tu peux jouer avec Jokic, qui est pour moi un des meilleurs intérieurs au monde, qui passe aussi la balle aussi bien qu'il peut scorer. Donc là tu te dis que tu peux déjà avoir six, sept points faciles ».

Mais comme il le dit, New York dispose aussi de créateurs et des joueurs capables de générer des espaces pour les autres, tels que Jalen Brunson ou Karl-Anthony Towns.

Son recrutement s'est tout de même fait avec un gros point d'interrogation : le nom du futur coach des Knicks n'était pas encore connu. Mais le Français assure avoir obtenu des garanties de la part des dirigeants locaux, qui étaient à la recherche d'un technicien utilisant une rotation à 9 ou 10 joueurs.

Et c'est ainsi que Mike Brown a décroché le job, pour prendre la relève de Tom Thibodeau dont on se demande à quel point son licenciement a joué favorablement à l'arrivée du Français. « On était plutôt sûr de ne pas se tromper », assure l'intérieur dont la nouvelle équipe ouvrira sa présaison… face aux Sixers aux Émirats arabes unis.

Son objectif ultime à New York ? La bague évidemment, « ce serait le comeback de ma vie, le scénario fou ! »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.