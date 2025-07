Bradley Beal et les Suns discutent sérieusement d’un « buyout »

Comment les Suns vont-ils régler le dossier Bradley Beal ? On le dit et on le répète : comme le joueur possède une « no-trade clause », qui lui permet de bloquer tout transfert, lui trouver un point de chute est très compliqué.

Il reste une solution simple et assez directe, utilisée très récemment par les Blazers avec Deandre Ayton ou par les Bucks avec Damian Lillard : couper directement Bradley Beal.

Visiblement, l'option est sur la table puisque des discussions autour d'un « buyout » auraient commencé entre le joueur et le franchise, nous informe The Arizona Republic.

Seulement, là aussi, tout devient compliqué puisque l'idée de se séparer de l'ancien de Washington pour ensuite étaler son (gros) salaire restant sur cinq ans n'est pas totalement applicable pour les Suns.

Le Heat et les Bucks en embuscade ?

Pour rappel, cela voudrait dire donner 22.1 millions de dollars par an, sur cinq ans, à Bradley Beal. C'est en-dessous du seuil autorisé (23.2 millions annuels) par la ligue mais comme les Suns ont déjà utilisé la « stretch provision » pour se séparer de Nassir Little et EJ Liddell (3.8 millions les deux), alors, en ajoutant Bradley Beal, ils dépassent le seuil et se retrouvent bloqués.

Seule solution pour que ça fonctionne : ne payer que 97 des 111 millions du contrat de l'arrière, afin de repasser sous la limite, et ainsi lui demander de s’asseoir sur (au minimum) 14 millions de dollars…

L'ancien des Wizards peut espérer récupérer cet argent sur son contrat avec une nouvelle équipe, alors que « l'insider » Jake Fischer explique le Heat et les Bucks seraient intéressés par Bradley Beal si ce dernier est coupé. Miami a même discuté d'un échange avec les Suns ces derniers jours, sans que ça n'aille très loin.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.