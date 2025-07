Les Sixers recrutent Jabari Walker

L'intersaison sans artifice des Sixers se poursuit. Après avoir signé Trendon Watford à l'ouverture du marché, la franchise basée à Philadelphie recrute aujourd'hui Jabari Walker. Selon Shams Charania, l'ailier s'est engagé pour un « two-way contract », ce qui signifie qu'il alternera entre l'équipe première et la formation en G-League, les Blue Coats du Delaware.

Drafté en 57e position par les Blazers en 2022, le joueur de 22 ans a passé ses trois premières saisons dans l'Oregon. Là-bas, il a tourné à 6 points et 4.5 rebonds de moyenne en 16 minutes par soirée, dont une deuxième année plus convaincante à 9 points et 7 rebonds en 2024.

Jabari Walker était « free agent » non-protégé car son ancienne équipe ne lui avait pas proposé de « qualifying offer ». À Philadelphie, il pourrait apporter sa densité physique et montrer qu'il est parfois capable de prendre feu à 3-points (39% l'an dernier sur un faible volume).

Capable de jouer sur les postes 3 et 4, il voyait son avenir bouché à Portland, vu la quantité de joueurs dans son registre (Deni Avdija, Toumani Camara, Jerami Grant, Kris Murray et Rayan Rupert). Jabari Walker occupera la troisième et dernière place en « two-way contract » de Philadelphie, aux côtés d'Alex Reese et Hunter Sallis.

Jabari Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 56 11 41.9 28.6 75.6 0.9 1.5 2.3 0.6 1.2 0.2 0.5 0.2 3.9 2023-24 POR 72 24 46.0 29.5 75.4 2.1 5.0 7.1 1.0 2.4 0.6 0.9 0.3 8.9 2024-25 POR 60 13 51.5 38.9 69.0 1.0 2.5 3.5 0.6 1.4 0.6 0.6 0.1 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.