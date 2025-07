Free agency 2025 | Le Top 10 des joueurs encore disponibles

Cette année, il a fallu attendre quelques heures avant de voir le marché de la « free agency » se décanter. Trois jours après le lancement des hostilités, et deux jours avant que les signatures et transferts ne deviennent officiels une fois la période du moratoire levée, il est temps de jeter un oeil aux joueurs toujours disponibles.

Les plus gros poissons ont disparu (Myles Turner, Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith, Guerschon Yabusele…), mais il reste malgré tout quelques affaires à saisir pour les équipes qui ne se sont pas encore dans le rouge.

1 – Josh Giddey (22 ans – protégé – Chicago Bulls)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 14.6 points, 8.1 rebonds, 7.2 passes et 1.2 interception

À Chicago, et dans la continuité des Jeux olympiques de Paris 2024, Josh Giddey a su faire remonter sa cote de popularité après l'avoir quelque peu écornée à Oklahoma City. Toujours aussi polyvalent, mais plus adroit à 3-points et impliqué en défense, l'Australien a notamment explosé après le All-Star Weekend, flirtant avec le triple-double de moyenne : 21.2 points, 10.7 rebonds et 9.3 passes de moyenne (oui, oui) ! Suffisant pour a priori convaincre les dirigeants des Bulls de s'aligner sur tout ce qu'il recevra.

2 – Jonathan Kuminga (22 ans – protégé – Golden State Warriors)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 15.3 points, 4.6 rebonds et 2.2 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 15.3 points, 2.5 rebonds et 1.3 passe

Cela fait plusieurs mois que le feuilleton Jonathan Kuminga anime l'actualité des Warriors. Restera, restera pas ? Transféré, pas transféré ? Prolongé, pas prolongé ? À l'heure actuelle, on ignore encore quel sera le dénouement de cette saga, qui n'a eu de cesse de perturber le Congolais, toujours performant quand il a eu du temps de jeu, mais aussi écarté de la rotation de Steve Kerr dans des moments-clés et qui ne peut plus le supporter car il se sent prêt à exploser. Sauf que le dossier n'en finit plus de traîner…

3 – Cam Thomas (23 ans – protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 24.0 points, 3.8 passes et 3.3 rebonds

Réputé fragile, Cam Thomas n'a pas rassuré les plus sceptiques cette saison avec seulement 25 matchs disputés. Il n'en reste pas moins l'un des meilleurs postes 2 présents sur le marché et on a du mal à le voir quitter Brooklyn, car la franchise new-yorkaise a la main sur son avenir. Scoreur de renom, en progrès à la création mais en difficulté défensivement, il recherche un gros contrat, mais sera-t-il capable d'aider les Nets à re-décoller par la suite ?

4 – Quentin Grimes (25 ans – protégé – Philadelphie Sixers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 14.6 points, 4.3 rebonds et 3.0 passes

C'est la surprise de la seconde partie de saison à Philadelphie. Arrivé par la petite porte de Dallas, Quentin Grimes se sera vite imposé comme un fort scoreur (près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne !) sans Joel Embiid, Paul George ou encore Tyrese Maxey. Protégé, il est bien plus qu'un simple shooteur/défenseur quand il a le ballon entre les mains, mais il risque de ne plus pouvoir le faire la saison prochaine. Sauf que les Sixers auraient également tort de le perdre gratuitement…

5 – Al Horford (39 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 9.0 points, 6.2 rebonds et 2.1 passes

Stats 2024/25 (playoffs) : 8.0 points, 6.0 rebonds, 1.8 passe et 1.3 contre

Le poids des années commence à se faire sentir pour Al Horford, mais il continue de montrer l'exemple et de faire le boulot dès que son coach fait appel à lui. À Boston, on tient à lui mais on semble avoir fait une croix dessus avec la blessure de Jayson Tatum, qui a plombé leurs chances de titre pour 2026. Vétéran précieux en attaque comme en défense, il attire les Warriors en priorité, mais l'heure de la retraite pourrait aussi sonner pour le Dominicain…

6 – Russell Westbrook (36 ans – non protégé – Denver Nuggets)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 13.3 points, 6.1 passes, 4.9 rebonds et 1.4 interception

Stats 2024/25 (playoffs) : 11.7 points, 3.7 rebonds et 2.6 passes

Toujours aussi clivant et imprévisible, Russell Westbrook a décidé de tester le marché après une année plutôt convaincante à Denver auprès de Nikola Jokic. En sortie de banc, le MVP 2017 est une option quand on veut des minutes à haute intensité… avec les risques que cela comprend. Si son leadership et sa personnalité restent appréciés dans un vestiaire, le marché ne se bouscule pas pour le futur Hall of Famer, qui fêtera ses 37 ans en fin d'année. Les Knicks se seraient renseignés à son sujet.

7 – Chris Paul (40 ans – non protégé – San Antonio Spurs)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 8.8 points, 7.4 passes, 3.6 rebonds et 1.3 interception

Désireux de se rapprocher de sa famille à l'Ouest des États-Unis, Chris Paul est suivi par plusieurs franchises (Clippers, Suns et Bucks), mais son envie de rester titulaire freine a priori sa signature quelque part. Sauf qu'à 40 ans passés, tout le monde ne peut pas lui offrir un tel rôle, encore plus quand on vise le titre. Il faudra donc sans doute revoir ses exigences à la baisse pour que le « Point God » retrouve un spot pour une 21e saison dans la ligue.

8 – Malcolm Brogdon (32 ans – non protégé – Washington Wizards)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.7 points, 3.8 rebonds et 4.1 passes

À 32 ans, le Rookie de l'année 2017 et meilleur 6e homme de l'année 2023 peut être une bonne option comme meneur remplaçant… à condition que le physique tienne. Depuis son passage à Boston, l'ancien joueur des Bucks et des Pacers n'a ainsi joué que 63 matchs en deux saisons. Le signer présente donc des risques, d'où le peu d'intérêt des franchises à son sujet…

9 – Moritz Wagner (28 ans – non protégé – Orlando Magic)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 12.9 points, 4.9 rebonds et 1.4 passe

Blessé une bonne partie de la saison, alors qu'il était sur les bases de sa meilleure campagne en carrière, Moritz Wagner ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Le Magic a finalement refusé d'activer sa « team option » et on se demande s'il restera en Floride, auprès de son petit frère Franz.

10 – Ben Simmons (28 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 5.0 points, 4.7 rebonds et 5.6 passes

Lui n'est (normalement) plus blessé mais sa cote est au plus bas. Impossible d'imaginer revoir le triple All-Star des années Sixers, l'impact défensif déclinant de Ben Simmons rendant son usage compliqué. Toujours sans shoot, l'Australien ne peut s'exprimer que dans des situations spécifiques, et il n'y en a pas forcément beaucoup…

Bonus – Damian Lillard (35 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 24.9 points, 7.1 passes, 4.7 rebonds et 1.2 interception

Stats 2024/25 (playoffs) : 7.0 points, 4.7 passes et 2.7 rebonds

Assurément la grande surprise de ces derniers jours. Pour recruter Myles Turner, les Bucks ont effectivement dû se séparer de Damian Lillard, leur meneur All-Star qui devrait manquer toute la saison prochaine. À 35 ans, il se retrouve donc sans contrat et libre de s'engager où il veut.

Quelle équipe osera lui proposer deux ans de contrat, sans garantie sur son physique, et alors que son salaire ne sera pas un enjeu, puisque Milwaukee le paiera 22 millions de dollars par an jusqu'en 2030 ?

En suspens – Malik Beasley (28 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2024/25 (saison régulière) : 16.3 points, 2.6 rebonds et 1.7 passe

Stats 2024/25 (playoffs) : 14.0 points, 2.5 rebonds et 1.2 passe

Malik Beasley est le grand perdant de l'été. Après s'être refait une santé dans le Michigan, où il s'est imposé comme le deuxième meilleur remplaçant de la saison, il devait rempiler à Detroit pour 42 millions de dollars sur trois ans. Sauf qu'il est maintenant sous le coup d'une enquête du FBI, car soupçonné d'avoir parié sur des matchs NBA ! C'est évidemment interdit et le sniper fou risque très gros (bannissement à vie), alors qu'il est carrément criblé de dettes ! Une descente aux enfers, très clairement.

Mais aussi… Kyle Lowry (Sixers), Cam Payne (Knicks), Amir Coffey (Clippers), Precious Achiuwa (Knicks), Chris Boucher (Raptors), Trey Lyles (Kings), Gary Payton II (Warriors), De’Anthony Melton (Nets), Alec Burks (Heat), Dalano Banton (Blazers), Elfrid Payton (Pelicans), Cory Joseph (Magic), Markelle Fultz (Kings), Landry Shamet (Knicks), Bol Bol (Suns), Lonnie Walker IV (Sixers), Delon Wright (Knicks), Brandon Boston Jr. (Pelicans), Jae Crowder (Kings), PJ Tucker (Knicks), Monte Morris (Suns), Vasilije Micic (Hornets), Garrison Mathews (Hawks), DeAndre Jordan (Nuggets), Seth Curry (Hornets), Kai Jones (Mavericks), Tristan Thompson (Cavs), Patty Mills (Clippers), James Johnson (Pacers), Bismack Biyombo (Spurs), Markieff Morris (Lakers), Taj Gibson (Hornets), Marvin Bagley III (Grizzlies), Alex Len (Lakers), Javonte Green (Cavaliers), Talen Horton-Tucker (Bulls), Thomas Bryant (Pacers), Jared Butler (Sixers), Dominick Barlow (Hawks), Jabari Walker (Blazers), Torrey Craig (Celtics), Doug McDermott (Kings), Cam Reddish (Lakers), Isaiah Jackson (Pacers), Christian Koloko (Lakers), Kessler Edwards (Mavericks), Ryan Rollins (Bucks), Jeremiah Robinson-Earl (Pelicans), James Wiseman (Pacers), Lamar Stevens (Grizzlies), Christian Wood (Lakers), Jordan McLaughlin (Spurs), Mac McClung (Magic), Yuki Kawamura (Grizzlies), Bones Hyland (Timberwolves), Charles Bassey (Spurs), MarJon Beauchamp (Knicks)…