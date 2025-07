Les Lakers ne lâchent pas Jaxson Hayes

On connaît l'une des rotations de Deandre Ayton à l'intérieur. ESPN annonce, en effet, que les Lakers ont décidé de rappeler Jaxson Hayes, en lui proposant un nouveau contrat de un an, à hauteur de 3 millions de dollars.

Le choix de la sécurité pour Los Angeles, qui se retrouve avec un pivot qui connait bien la maison californienne, pour avoir déjà porté les couleurs « Purple & Gold » en 2024/25 : 6.8 points et 4.8 rebonds de moyenne (à 72% d'adresse), en 20 minutes.

Propulsé titulaire à la suite du départ de Anthony Davis, Jaxson Hayes a fait le job comme il a pu, malgré des limites certaines en attaque et en défense (encore plus visibles en playoffs). En sortie de banc, il peut cependant rendre de bons services sur de courtes séquences et son potentiel reste intéressant, à tout juste 25 ans. D'autant que son profil offensif colle aux qualités de Luka Doncic.

Sa re-signature risque en tout cas de mettre fin à la piste Al Horford chez les Lakers, à moins que celui-ci ne se contente d'un contrat au minimum. Mais les Warriors peuvent le payer plus cher, avec un rôle plus important…

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 64 17 66.9 25.0 64.7 1.5 2.5 4.1 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NOP 60 16 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NOP 70 20 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NOP 47 13 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 13 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 56 20 72.2 0.0 62.2 1.4 3.4 4.8 1.0 2.4 0.6 0.8 0.9 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.