Jock Landale libéré par les Rockets

Cela ne faisait guère de doute, mais les Rockets ont bel et bien décidé de couper Jock Landale, leur intérieur remplaçant dont le contrat allait devenir garanti à partir du 7 juillet. C'est ESPN qui rapporte l'information.

Il faut dire qu'entre la présence de la doublette Alperen Sengun – Steven Adams et l'arrivée de Clint Capela, on imaginait assez mal l'Australien de 29 ans poursuivre l'aventure à Houston la saison prochaine. Il était censé toucher 8 millions de dollars en 2025/26 et, la semaine dernière, il avait accepté de patienter en repoussant l'échéance à laquelle son année de contrat deviendrait garantie.

Apprécié dans le Texas malgré une production limitée (4.8 points et 3.3 rebonds en 12 minutes), Jock Landale pourra désormais signer où il le souhaite. Avant les Rockets, il avait évolué un an aux Spurs et un an aux Suns.

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAN 54 11 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHX 69 14 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 14 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 2024-25 HOU 42 12 53.3 42.3 67.5 1.3 1.9 3.3 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.