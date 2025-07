Après Deandre Ayton, les Lakers vont-ils récupérer Andrew Wiggins ?

Même s'il y a des doutes sur sa motivation et sa complémentarité avec Luka Doncic, le recrutement de Deandre Ayton reste un super coup pour les Lakers. On parle quand même d'une machine à « double-double » et une menace dans les airs que Los Angeles recherchait afin de profiter au maximum des qualités de son meneur slovène…

À 9 millions de dollars (le reste étant payé par les Blazers), c'est quand même difficile de faire mieux.

Reste maintenant à voir ce que les « Purple & Gold » ont prévu pour la suite. Vont-ils rester patients, en visant peut-être 2027 ? Ou vont-ils se montrer agressifs pour viser le titre à court terme ?

Si c'est la deuxième voie, une option qui émerge est d'aller chercher Andrew Wiggins à Miami. Arrivé dans l'échange autour de Jimmy Butler, le champion 2022 ne fait pourtant pas partie des priorités de Pat Riley et il pourrait très bien devoir refaire ses valises, si une franchise fait une offre jugée suffisamment intéressante.

Selon Jovan Buha, le Heat veut ainsi un premier tour de Draft, ainsi que Dalton Knecht, en échange du premier choix de la Draft 2014. Et ajouter Rui Hachimura serait sans doute également nécessaire pour convaincre Miami.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 ☆ GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 * All Teams 60 31 44.8 37.4 76.3 1.5 3.0 4.5 2.6 1.7 1.0 1.6 0.8 18.0 2024-25 * GOS 43 30 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.6 0.9 1.3 0.8 17.6 2024-25 * MIA 17 32 45.8 36.0 73.1 1.4 2.9 4.2 3.3 1.8 1.2 2.5 1.0 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.