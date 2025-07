Les Hawks ont été obligés de vérifier l’improbable offre des Pelicans

Pour certains, c'est le « pire transfert » réalisé le soir de la Draft depuis très longtemps. Pour récupérer Derik Queen, les Pelicans ont ainsi mis la main sur le 13e choix des Hawks en lâchant leur 23e choix mais également un « swap » non protégé au premier tour l'an prochain. En clair, pour monter de dix places en milieu de premier tour cette année, New Orleans a peut-être lâché un choix de Draft dans le Top 5 de la prochaine cuvée…

Shamit Dua, qui couvre l'actualité des Pelicans, est ainsi revenu en détail sur cette fameuse soirée de la Draft, et notamment sur l'incrédulité des Hawks par rapport à l'offre des Pelicans.

La patte Troy Weaver

D'après les modèles de prédiction d'une équipe, le choix de Draft de La Nouvelle-Orléans en 2026 était celui qui avait la deuxième plus forte probabilité de devenir le premier choix. Dans une cuvée de prospects très attendus comme AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou Cameron Boozer, le « pick » avait donc une valeur folle pour beaucoup.

Mais pas forcément aux yeux de Troy Weaver, le nouveau GM des Pelicans, qui voulait absolument Derik Queen, qu'il avait suivi de très près cette saison. Car avant que Joe Dumars ne l'engage comme GM en Louisiane, Troy Weaver a passé la dernière saison comme conseiller chez les Wizards, « scoutant » dans la région. Et une grosse partie des joueurs qu'il a récupérés (Jordan Poole, Saddiq Bey, Derik Queen, Micah Peavy, Hunter Dickinson…) sont des joueurs qu'il a pu observer de près, à Washington et dans sa périphérie.

Le problème, pour La Nouvelle-Orléans, c'est que si Troy Weaver a (globalement) l’œil pour repérer les futurs bons joueurs, il est par contre réputé très mauvais lors des échanges.

GM des Pistons entre 2020 et 2024, il y a ainsi multiplié les choix douteux, à tel point que les autres franchises l'appelaient très souvent en désespoir de cause, espérant lui soutirer un cadeau improbable.

Les Pelicans vont devoir croiser les doigts

Cette fois, les Hawks n'ont même pas eu besoin d'appeler puisque c'est Troy Weaver qui a contacté Bryson Graham, le nouveau vice-président des opérations basket des Hawks, pour lui proposer le « swap » non protégé en 2026 (soit le choix de Draft le plus avantageux entre celui des Pelicans et celui des Bucks) et le 23e choix contre le 13e.

Ancien des Pelicans, Bryson Graham n'en a visiblement pas cru ses oreilles et a demandé plusieurs fois à son homologue de lui confirmer l'offre, en pensant sans doute que Troy Weaver lui proposait le choix de Draft le moins avantageux entre celui des Pelicans et des Bucks.

L'incrédulité était telle qu'Onsi Saleh, le GM des Hawks, a fini par prendre son téléphone pour appeler directement Joe Dumars afin d'être sûr de ce que les Pelicans proposaient.

Une fois confirmé, Atlanta n'a pas hésité à confirmer l'échange. Un échange dont on risque d'entendre parler très longtemps, surtout si les Pelicans réalisent une (nouvelle) mauvaise saison et récupèrent un très haut choix lors de la cuvée 2026. Et on ne parle même pas de l'hypothèse où ils récupèrent le premier « pick »…