Keyonte George et Isaiah Collier, premiers conseillers d’Ace Bailey au Jazz

Le Jazz poursuit sa cure de rajeunissement. Après s'être séparé de Collin Sexton et de Jordan Clarkson durant la « free agency », les rookies draftés par Utah ont commencé à prendre leurs marques à Salt Lake City. Ace Bailey s'y sait très attendu, après un processus de Draft chaotique. Pour l'aider, lui et Walter Clayton Jr, également récupéré au premier tour, ce sont Keyonte George, 21 ans, et Isaiah Collier, 20 ans, qui se sont chargés du tour du propriétaire.

Les deux meneurs ont été parmi les premiers à échanger avec Ace Bailey lors de ses premiers entraînements avec l'équipe qui participera à la Summer League de Salt Lake à partir de samedi.

« Isaiah et Keyonte me parlent beaucoup » a raconté Ace Bailey dans un point média donné mercredi. « Ils m'aident, ne serait-ce que pour me mettre au bon endroit sur le parquet, à être moi-même. Ils me mettent à l'aise, me disent de prendre mes tirs, d'être Ace. Ne pas chercher à m'insérer dans le jeu, juste être qui je suis. Peu de gars seraient revenus pour jouer la Summer League, ils auraient probablement pris des vacances. Mais qu'ils reviennent tous les deux simplement pour me montrer la voie à suivre, cela veut dire beaucoup pour moi. Parce qu'ils prennent de leur temps sur leur été juste pour être avec moi, et nous guider. »

Ace Bailey et Isaiah Collier, anciens adversaires au lycée

Si Isaiah Collier sera en tenue avec le cinquième choix de la Draft durant cette Summer League, Keyonte George, lui, s'est ajouté du travail supplémentaire en jouant les « vétérans » pour les débutants du Jazz. Pour Isaiah Collier et Ace Bailey, ce temps passé représente surtout des retrouvailles puisque les deux joueurs s'étaient affrontés par le passé au lycée. « Je ne connaissais pas très bien Keyonte, mais je connais très bien Isaiah, très clairement » a souri l'ancienne star de Rutgers. « On a joué l'un contre l'autre au lycée. Cela fait un moment que je suis son dos, depuis la Géorgie. »

Isaiah Collier et Ace Bailey s'étaient affrontés en 2023 lors du championnat d’État pour une place en demi-finale. Wheeler, le lycée d'Isaiah Collier, s'était imposé avec 24 points de l'actuel meneur du Jazz, contre 18 unités pour son nouveau coéquipier.

Les deux hommes seront entourés de plusieurs autres joueurs importants de Will Hardy pour cette Summer League, comme Kyle Filipowski, Brice Sensabaugh ou Cody Williams. « On ne va pas leur apprendre beaucoup en quatre jours d'entraînement en termes de schémas de jeu et de systèmes » prévient Scott Morrison, assistant de Will Hardy et en charge de l'équipe de Summer League du Jazz. « Mais on peut donner le ton concernant la pression sur le ballon que nous voulons avoir, ou le rythme avec lequel nous souhaitons jouer. »

L'occasion aussi pour Ace Bailey d'apprécier sa nouvelle cote de popularité à Utah, qui ne pensait sans doute pas pouvoir mettre la main sur un prospect longtemps attendu sur le podium de cette Draft 2025.

« J'ai ressenti l'amour des gens dès que j'ai passé la porte » s'est réjoui le rookie au sujet de sa première virée shopping à Salt Lake City, puis d'une visite dans un centre pour enfants organisée par la franchise. « ‘Ace, tu as besoin de quelque chose à manger ? Ace ! Ace ! Je peux t'aider !' C'est vraiment génial qu'il y ait ce type de supporters pour le Jazz. Dès que je suis entré, les enfants chantaient ‘Nous voulons Ace !' J'ai adoré ça ! C'était amusant. Entre les moments où ils me demandaient ma taille, ou s'ils souhaitent simplement une photo ou un autographe… C'est un privilège d'être dans cette position. »