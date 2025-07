Léopold Delaunay et Guillaume Vizade à la California Classic Summer League

À peine deux semaines après la Draft et seulement quelques jours après ce début de « free agency » 2025, on rejoue en NBA à l’occasion de la 8e édition de la California Classic Summer League. Une nouvelle fois, cap sur le Chase Center de San Francisco avec un plateau réduit cette année où seuls les Warriors, les Lakers, le Heat et les Spurs s’affronteront les 5, 6 et 8 juillet prochains, en parallèle de la Summer League de Salt Lake City.

À noter que pour cette édition 2025, l’intégralité de ce mini-championnat se déroulera au Chase Center, contrairement à l’année 2024 où l’événement était réparti entre San Francisco et Sacramento. Par ailleurs, pour la première fois, les Kings ne seront pas présents.

Côté effectif, un seul Français : Léopold Delaunay, en provenance du Mans, qui va évoluer sous les couleurs des Warriors, pour sa première expérience outre-Atlantique. Bronny James sera aussi de la partie tout comme Dalton Knecht pour représenter les Lakers. Si Carter Bryant sera en tenue pour San Antonio, Dylan Harper, touché à l’aine, manquera les trois matchs de cette California Classic Summer League, mais devrait être présent pour l'événement de Las Vegas qui débutera le 10 juillet prochain.

Enfin, pour le Heat, le 20e choix de la dernière Draft Kasparas Jakucionis accompagnera Kel’el Ware ainsi que Kira Lewis Jr.

À noter que Guillaume Vizade, l'entraîneur de Léopold Delaunay au Mans, sera lui présent avec les Clippers.

Le calendrier complet de la California Classic Summer League

Samedi 5 juillet :

22h30 : Heat – Spurs

00h30 : Warriors – Lakers (dans la nuit de samedi à dimanche)

Dimanche 6 juillet :

22h30 : Heat – Lakers

00h30 : Warriors – Spurs (dans la nuit de dimanche à lundi)

Lundi 7 juillet :