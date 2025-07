Mitch Johnson récupère ses victoires sur le banc des Spurs

C'est la règle en NBA : quand un coach doit laisser sa place pour un ou plusieurs matches sur le banc, c'est son assistant qui prend sa place certes, mais sans obtenir les victoires ou les défaites qui vont avec.

Un des exemples les plus connus des dernières années, c'est Luke Walton qui avait assuré l'intérim aux Warriors en 2015/16, en l'absence de Steve Kerr. Il avait alors gagné 39 de ses 43 matches dirigés en début d'exercice, mais ses 39 victoires ne sont pas comptabilisées dans son bilan personnel, mais bien dans celui de Steve Kerr.

Ce fut aussi le cas à San Antonio cette saison, avec le forfait de Gregg Popovich après seulement cinq matches, suite à son AVC. Mitch Johnson a donc pris la suite, pendant les 77 rencontres suivantes. Puis, à la fin de cet exercice 2024/25, comme l'habitude le veut, les 32 victoires obtenues par Mitch Johnson furent ainsi créditées sur le bilan du coach le plus victorieux de l'histoire de la NBA.

Même sans quelques succès, Gregg Popovich garde le record

On peut parler au passé car la NBA a ajusté cela en décidant, en accord avec les Spurs, de modifier les bilans puisqu'on sait désormais que l'homme aux cinq titres ne reviendra pas sur le banc de San Antonio.

Par conséquent, Mitch Johnson affiche désormais un bilan en carrière de 32 victoires pour 45 défaites, alors que les 77 matches sont retirés de celui de Gregg Popovich, qui termine avec 1 390 succès (c'est toujours le record NBA) et 824 revers, et non plus 1422 victoires pour 869 défaites comme annoncé précédemment.

De quoi faire passer le pourcentage de victoires de « Pop » en saison régulière de 62.1% à 62.8%…

Pour être totalement précis, ce n'est pas une première dans l'histoire. L'AP rappelle que, en 1979/80, Jack McKinney, le coach des Lakers, s'était blessé en vélo en novembre et avait dû laisser sa place à Paul Westhead, qui va devenir champion NBA avec Magic Johnson dès 1980. Le bilan de 50-18 réussi par Paul Westhead fut alors conservé et non crédité à celui de Jack McKinney, qui avait commencé la saison avec un bilan de 10-4.