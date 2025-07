Une saison entre progression et calme pour le Heat

La prolongation de Davion Mitchell et le départ de Duncan Robinson vers Detroit qui permet l'arrivée de Simone Fontecchio. C'est le rapide mais complet résumé des activités du Heat depuis l'ouverture du marché. C'est maigre, mais c'est une volonté de la franchise, qui n'a pas fait de folies pour tenter de récupérer Kevin Durant.

En effet, d'après les informations du Miami Herald, le Heat aurait un plan en tête : miser sur ses jeunes et sur un climat plus calme pour avancer…

Les jeunes, ce sont les Kel’el Ware, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson ou encore le rookie Kasparas Jakucionis. L'idée, c'est « qu'ils montrent ce dont ils sont capables de faire », indique une source au sein de la franchise. « Ils entrent dans leurs années de progression », ajoute une autre source, et certains vont peut-être exploser ou prendre une place plus importante.

Ne pas miser sur le « tanking »

Ils devront entourer les cadres que sont Bam Adebayo, Tyler Herro et Andrew Wiggins. Et c'est le second point : le dossier Jimmy Butler est derrière eux. Ce fut une grosse épine dans le pied du Heat la saison dernière, avec les suspensions de l'ailier avant son départ vers Golden State, qui a laissé des traces et épuisé mentalement le groupe.

Laisser les jeunes s'épanouir et vivre une année dans le calme, dans la continuité de la deuxième partie de la saison passée, c'est donc la stratégie de la franchise floridienne. Est-ce suffisant pour retrouver les playoffs ? Pat Riley pourrait-il tenter un gros coup s'il se présentait devant lui ? Voire transférer Bam Adebayo ou Tyler Herro, pour véritablement repartir sur une reconstruction ?

Cela ne semble pas être la direction prise puisque, on le sait depuis plusieurs années, Erik Spoelstra et Riley n'aiment pas le « tanking », qui ne donne que rarement de bons fruits. « Les équipes qui perdent volontairement, je ne sais pas où cela les mène », avait ainsi commenté le coach en 2018.