Pas de deal imminent pour Jonathan Kuminga, les Kings à l’affût ?

Il pourrait être le dernier domino de la « free agency ». Jonathan Kuminga est toujours en salle d'attente après les trois premiers jours de la saison des transferts. Et à en croire The Athletic, une signature où que ce soit n'est pas de l'ordre de l'urgence. L'ailier des Warriors pourrait rester à Golden State, qui a la main sur le dossier et pourrait égaler une offre qui serait faite à l'ailier fort. Mais d'autres franchises sont aussi dans la danse, et ce mouvement pourrait en débloquer d'autres encore en attente.

Anthony Slater, de The Athletic, assure ainsi que « rien n'est proche de la ligne d'arrivée » concernant le joueur de 22 ans. « Des conversations ont lieu avec les Warriors et d'autres équipes en périphérie » précise-t-il. Parmi elles, les Kings. ABC10, station locale d'ABC à Sacramento, par la voix de son journaliste spécialisé Matt George, assure que la franchise californienne est « bien engagée » dans ces échanges, sans pour autant vouloir se précipiter.

La manœuvre est vue comme un moyen de mettre la pression sur Golden State, qui pourrait ainsi perdre Jonathan Kuminga sans obtenir de contrepartie. « Les Kings ne vont pas lâcher beaucoup pour conclure l'affaire » précise Matt George, ajoutant que les deux camps « explorent les options ». Parmi celles-ci, Sacramento pourrait proposer un sign-and-trade, impliquant notamment Devin Carter, Dario Saric et des tours de draft, précise le journaliste d'ABC10. « Aucun progrès n'a été fait » ajoute Sam Amick, autre journaliste de The Athletic.

Malik Monk vers Detroit, Al Horford en suspens ?

Les Kings seraient par ailleurs actifs sur un autre dossier, autour de Malik Monk. Detroit discute autour d'un possible sign-and-trade pour récupérer l'ex-sixième homme de Sacramento. L'affaire impliquerait également Dennis Schröder, qui a déjà pris la direction des Kings et pourrait finalement être échangé contre Malik Monk.

Mais Sacramento pourrait également récupérer Dennis Schröder grâce à la « trade exception » de Kevin Huerter.

De leur côté, les Warriors attendent également le choix d'Al Horford, qu'ils convoitent pour renforcer leur raquette, précise The Athletic.