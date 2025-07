Deandre Ayton se relance chez les Lakers !

Depuis l'arrivée de Myles Turner à Milwaukee, et malgré l'intérêt des Pacers, il n'y avait plus vraiment de suspense dans le dossier Deandre Ayton, et Chris Haynes puis ESPN nous apprennent qu'il a choisi de s'engager avec les Lakers. Deux jours seulement après avoir été coupé par les Blazers…

Son contrat porte pour deux ans, avec une « player option » pour la deuxième année, et on sait déjà qu'il touchera 34 millions de dollars en 2025/26. Ainsi, Portland lui versera 25 millions de dollars et Los Angeles le paiera environ 9 millions de dollars. C'est tout simplement le montant qu'il a choisi de laisser sur la table pour quitter l'Oregon.

Place au duo Doncic/Ayton !

Sur le papier, et par rapport aux options disponibles, les Lakers ne pouvaient en tout cas pas rêver meilleure recrue pour leur raquette que Deandre Ayton, qui devient par conséquent leur nouveau pivot titulaire. Numéro 1 de la Draft il y a encore sept ans, il retrouvera Luka Doncic en Californie, son camarade de la cuvée 2018, également choisi dans le Top 3 à l'époque (et qui possède le même agent…).

Néanmoins, les doutes entourant l'intérieur bahaméen sont nombreux, notamment à cause de toutes ses mauvaises habitudes. Si, statistiquement, il a toujours répondu présent depuis son arrivée dans la ligue (16.4 points et 10.5 rebonds par match, avec sept saisons en « double-double » de moyenne), il a aussi beaucoup frustré à Phoenix puis Portland.

Expérimenté, grâce notamment à sa participation aux Finals 2021 avec les Suns, Deandre Ayton reste toutefois un renfort de choc (inespéré) pour les Lakers. À l'approche de son 27e anniversaire, ces derniers doivent sans doute prier pour qu'un changement d'air, au sein d'une équipe appelée à gagner, lui fasse le plus grand bien dans la tête…

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30 56.6 18.8 66.7 3.1 7.0 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.