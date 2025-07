Dante Exum poursuit l’aventure chez les Mavs

Spencer Dinwiddie à peine parti chez les Hornets, les Mavericks s'assurent comme imaginé la re-signature pour un an de Dante Exum. Le montant de son nouveau contrat n'a cependant pas encore été dévoilé par ESPN.

Une rotation supplémentaire pour Dallas à la mène, spécialisée en défense qui plus est, alors que Kyrie Irving est certes blessé pour encore plusieurs mois (ce qui ne l'a pas empêché de prolonger également…), mais que D'Angelo Russell a été recruté pour assurer l'intérim en attendant (et que Brandon Williams se trouve toujours dans l'effectif, au même titre que Jaden Hardy et Max Christie sur les lignes arrières).

Cette saison, Dante Exum tournait à 8.7 points, 2.8 passes et 1.7 rebond de moyenne (à 43% à 3-points), mais sa campagne a été une fois de plus plombée par ses pépins physiques (à peine 20 matchs disputés).

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.5 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.2 0.5 0.9 0.2 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.5 0.4 0.9 0.1 7.8 2024-25 DAL 20 19 47.8 43.4 74.2 0.2 1.4 1.6 2.8 1.7 0.6 1.1 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.