Les Knicks offrent à Mike Brown leur poste de coach !

Plus les jours passaient, plus Mike Brown était pressenti pour devenir le nouveau coach des Knicks. Et ESPN confirme que la franchise lui a offert le poste.

Ancien entraîneur des Cavaliers, des Lakers puis des Kings, sacré « Coach of the Year » avec Cleveland (2009) puis Sacramento (2023), Mike Brown était sans emploi depuis décembre dernier, et son renvoi par les Kings.

Spécialiste défensif, formé aux Spurs sous la coupe de Gregg Popovich au début des années 2000, le technicien de 55 ans a gagné quatre titres comme assistant, d'abord à San Antonio (2003) et ensuite à Golden State auprès de Steve Kerr (2017, 2018, 2022).

Certaines rumeurs font état d'une arrivée de James Borrego pour l'épauler à New York, histoire de constituer un duo d'anciens Spurs parfaitement complémentaires. C'est en tout cas la concrétisation de plusieurs années de drague entre les Knicks et Mike Brown, car ce dernier avait déjà rencontré la franchise en 2018 puis en 2020. Avant d'être finalement laissé de côté, face aux candidatures de David Fizdale puis de Tom Thibodeau.

Finalement, il sera chargé de prendre la suite de Tom Thibodeau, et faire surtout mieux que lui, alors que les Knicks restent sur une finale de conférence perdue face aux Pacers.