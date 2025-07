Vlatko Cancar en partance pour Milan

Peu utilisé à Denver, mais tout de même champion NBA en 2023, l'international slovène se dirige fort probablement vers un retour en Europe. Et peut-être bien du côté de Milan, selon les sources de BasketNews.

Arrivé dans le Colorado en 2019, deux après sa Draft, en provenance de Burgos en Espagne, Vlatko Cancar aura ainsi passé cinq saisons avec les Nuggets, avec 3 points et 2 rebonds de moyenne en 11 minutes de jeu.

Ailier délié capable de shooter de loin et de profiter du jeu rapide, Vlatko Cancar n'a pourtant jamais vraiment percé dans la Grande Ligue, relégué assez loin dans la hiérarchie d'une équipe qui joue le titre, ou tout simplement trop vert (au début) et blessé (à la fin).

Champion d'Europe en 2017 avec Luka Doncic et Goran Dragic, il va avoir beaucoup à prouver pour son retour en Europe. Lui qui n'a plus vraiment joué de minutes consistantes depuis 2023. À Milan, il va découvrir l'Euroleague et retrouver d'anciens joueurs NBA, dont Nico Mannion et Leandro Bolmaro. Et Ettore Messina aux manettes.

Vlatko Cancar Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 14 3 40.0 16.7 100.0 0.4 0.4 0.7 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 1.2 2020-21 DEN 41 7 45.8 27.3 76.9 0.3 1.0 1.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.0 2.1 2021-22 DEN 15 12 56.1 58.3 64.3 0.5 1.5 2.1 1.1 1.2 0.1 0.6 0.2 4.1 2022-23 DEN 60 15 47.6 37.4 92.7 0.4 1.7 2.1 1.3 1.4 0.4 0.6 0.2 5.0 2024-25 DEN 13 10 38.5 26.7 0.0 0.5 2.0 2.5 0.7 0.8 0.2 0.8 0.2 1.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.