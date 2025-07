Dennis Schroder va jouer pour sa dixième équipe en NBA

En s'engageant avec les Kings, Dennis Schroder poursuit son tour des États-Unis et de la NBA. Ce sera sa 10e équipe, lui qui est seulement arrivé dans la ligue en 2013. D'ailleurs, jusqu'en 2020, l'Allemand n'avait porté que deux maillots : celui des Hawks et du Thunder.

Avoir porté le maillot d'un tiers de la NBA, ce n'est pas banal puisque, dans l'histoire, seuls 24 joueurs ont atteint un tel total. On le sait, le record absolu est celui d'Ish Smith, grand voyageur avec ses 13 franchises connues.

Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg, Joe Smith et Garrett Temple ont eux évolué dans 12 équipes. C'est une de plus que pour D.J. Augustin, Jeff Green, Mike James, Kevin Ollie et Anthony Tolliver, tous bloqués à 11.

Enfin, dans le club des 10 franchises, outre Dennis Schroder, on retrouve Lou Amundson, Trevor Ariza, Earl Boykins, Mark Bryant et James Ennis III. Mais aussi Drew Gooden, Justin Holiday, James Johnson et Damon Jones. Sans oublier Isaiah Thomas, Aaron Williams et Delon Wright.

On peut également remarquer que l'Allemand est le premier joueur non-américain de cette liste. Jusqu'à sa signature à Sacramento, le meneur de jeu partageait ce record avec l'Italien Marco Belinelli, qui a connu 9 franchises. Juste derrière, son compatriote Danilo Gallinari, le Slovène Beno Udrih, l'Ukrainien Sviatoslav Mykhailiuk et le Canadien Jamaal Magloire ont porté 8 maillots différents.

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 75 28 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2024-25 * DET 28 25 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.2 2.0 0.5 1.2 0.2 10.8 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.