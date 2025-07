Pourquoi Phoenix ne peut pas couper Bradley Beal… sans son accord

Avec sa « no-trade clause » qui lui permet de bloquer tout transfert, Bradley Beal est très, très, très difficile à bouger pour les Suns, qui vont peut-être devoir faire avec lui la saison prochaine.

Mais alors que Milwaukee a simplement coupé Damian Lillard, en étalant le paiement des 113 millions de dollars restants sur son contrat, des fans de Phoenix se sont demandé pourquoi leur club ne faisait pas de même avec l'arrière, dont le contrat est quasiment équivalent : 111 millions de dollars sur les deux prochaines saisons.

Plus de 22 millions de dollars par an pendant cinq ans

La réponse a été donnée par Keith Smith, de Spotrac, qui explique que la franchise de l'Arizona est également bloquée de ce point de vue, et qu'elle doit d'abord négocier un « buyout ».

En clair, pour que les Suns puissent étaler le paiement du salaire garanti restant de Bradley Beal sur les cinq prochaines années, les deux camps doivent d'abord mutuellement valider le rachat du contrat.

C'est que les règles de la NBA indiquent que les salaires payés à des joueurs libérés dans le cadre de la « stretch provision » ne peuvent pas dépasser 15% du « salary cap » chaque saison. L'an prochain, le « salary cap » est de 154.6 millions de dollars et les salaires « stretchés » peuvent donc atteindre 23.2 millions de dollars. En étalant le salaire de Damian Lillard sur cinq ans, comme le leur permet le règlement, les Bucks verseront 22.6 millions de dollars à leur ancien All-Star chaque année. C'est un record annuel, largement supérieur aux 9 millions que les Hornets avaient versés pendant trois ans à Nicolas Batum, mais c'est en-dessous du seuil fixé par le règlement NBA.

N'oubliez pas Nassir Little et EJ Liddell

Du côté de Phoenix, utiliser la « stretch provision » pour Bradley Beal coûterait (111/5) 22.2 millions de dollars par an. Là aussi, c'est en-dessous du seuil, sauf que les Suns ont déjà « stretché » Nassir Little et EJ Liddell et qu'ils vont devoir payer 3.8 millions de dollars aux deux hommes, en cumulé, la saison prochaine.

Résultat : 22.2 + 3.8 = 26 et on est au-dessus du seuil. Voilà pourquoi Mat Ishbia ne peut pas simplement couper Bradley Beal et étaler le paiement de son salaire sur les cinq prochaines années, comme pour Damian Lillard.

D'ailleurs, s'il veut étaler le paiement de son salaire, il ne faut pas que le montant racheté par les Suns dépasse 97 millions de dollars. L'ancien joueur des Wizards doit donc accepter de faire une croix sur au minimum (111-97) 14 millions de dollars. De quoi compliquer encore davantage les négociations entre les deux camps…

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.