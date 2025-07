L’Euro 2025 sera la dernière compétition de Sergio Scariolo avec l’Espagne

Après la France, c'est l'Espagne qui vient de dévoiler sa pré-sélection pour l'EuroBasket 2025. Une liste plus réduite que celle des Bleus, qui comptent pour l'instant 18 joueurs, car la « Roja » a de son côté annoncé une pré-liste de 15 joueurs, qui devra être réduite à 12 d'ici le début de la compétition, du 27 août au 14 septembre.

Côté espagnol, cette pré-sélection ne compte qu'un seul joueur NBA, Santi Aldama, qui évolue aux Grizzlies.

Cet Euro marquera d'ailleurs la fin d'un cycle pour la « Roja », puisque Rudy Fernandez et Sergio Llull ne sont plus là, et qu'il s'agira de la dernière compétition de Sergio Scariolo à la tête de l'équipe.

C'est ce qu'a confirmé le magicien italien de 64 ans. Parviendra-t-il à réaliser un dernier miracle, alors qu'il a déjà remporté huit médailles à la tête de l'Espagne ? Lors de ses deux passages, de 2009 à 2012 puis à partir de 2015, il a ainsi remporté cinq fois l'or (Euro 2009, Euro 2011, Euro 2015, Coupe du monde 2019 et Euro 2022), une fois l'argent (Jeux olympiques 2012) et deux fois le bronze (Jeux olympiques 2016 et Euro 2017)…

LA PRÉ-SÉLECTION DE L'ESPAGNE

Alberto Abalde

Eli Ndiaye

Santi Aldama

Dario Brizuela

Willy Hernangomez

Joel Parra

Lorenzo Brown

Juancho Hernangomez

Alberto Diaz

Yankuba Sima

Sergio de Larrea

Xabi Lopez-Arostegui

Jaime Pradilla

Josep Puerto

Santi Yusta