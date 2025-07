Le coach de Chet Holmgren au lycée ne l’imaginait pas champion NBA aussi vite

Chet Holmgren ne quitte plus le Minnesota ces temps-ci. Après la finale de conférence remportée avec le Thunder aux dépens des Wolves, le natif de Minneapolis était de retour dans son Etat natal pour un camp basket.

125 enfants, âgés de 6 à 14 ans, étaient entassés dans le gymnase de Minnehaha, où l'intérieur a évolué, impatients de faire des exercices et de rencontrer le géant du Thunder. Ce dernier, 23 ans, organisait son tout premier stage de basket à destination des jeunes.

Un retour au pays pour le joueur qui a changé de statut ces derniers jours : il est désormais champion NBA. « C’est quelque chose que tu peux garder avec toi pour toujours. Quoi qu’il arrive, tu pourras toujours dire que tu es champion. Ce n’est pas une fin en soi. Il reste encore beaucoup à accomplir. Une seule fois, ce n’est pas la conclusion d’une carrière », lâche-t-il auprès du Minnesota Star Tribune.

L'avenir dira si Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et lui, ainsi que toute leur bande, seront capables d'enchaîner les titres. Une chose est sûre, alors que « SGA » a obtenu un trophée de MVP et que Jalen Williams a été convié au match des étoiles pour la première fois cette année, Chet Holmgren veut également viser haut sur le plan individuel.

« Il n’a même pas encore effleuré son prime. Il est probablement aussi éloigné de son plein potentiel que n’importe qui dans notre équipe. Il a devant lui une trajectoire incroyable comme joueur », s'enthousiasme Mark Daigneault, présent au gymnase lors du camp.

Inspirer les jeunes locaux

Un homme est bien placé pour témoigner de la trajectoire suivie par l'intérieur, Lance Johnson, l’entraîneur de l’équipe de Chet Holmgren à Minnehaha. Celui-ci n’aurait jamais imaginé que son ancien joueur deviendrait champion NBA aussi rapidement.

« En tant qu’entraîneur, on souhaite le meilleur pour ses joueurs, mais on n’imagine jamais vraiment avoir une star NBA et un champion. Par contre, ça (ndlr : le fait que l'intérieur s'investisse localement), je pouvais l’imaginer. Je pouvais parfaitement imaginer Chet redonner à la communauté de cette manière », apprécie le coach.

Après son passage à Minnehaha Academy, où Jalen Suggs a également évolué, Chet Holmgren avait rejoint l'université de Gonzaga. Une saison universitaire lui suffira à se faire drafter en seconde position en 2022 par le Thunder. Et de soulever le trophée seulement trois ans plus tard.

En revenant aujourd'hui là où tout a commencé, il espère pouvoir inspirer les jeunes athlètes locaux à rêver en grand, comme lui l’a fait. « J’adorerais voir, dans dix ans, plein de ces gamins finir en NBA. Ce n’est pas que je veux leur mettre cette pression. Je veux qu’ils s’amusent, qu’ils profitent du moment, et qu’au mieux, ça change leur vie de façon positive », termine le pivot.