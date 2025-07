Les Bucks pensent à Chris Paul…

Depuis qu’ils ont brutalement coupé Damian Lillard, les Bucks souhaitent récupérer un meneur et Milwaukee pourrait jeter son dévolu sur Chris Paul, selon les informations de Chris Haynes.

À 40 ans, le futur ancien joueur des Spurs ne souhaite pas prendre sa retraite tout de suite et veut jouer une 21e saison en NBA. Toutefois, cette opération risque d’être compliquée pour Milwaukee parce que Chris Paul aurait un intérêt privilégié pour les Suns ou les Clippers.

« Les Bucks vont tenter de signer Chris Paul, mais j’ai entendu dire qu’il voulait rester proche de chez lui du côté des Clippers, même si les Suns sont toujours dans la course », rapporte ainsi Chris Haynes.

Une décision avant tout familiale ?

Si Chris Paul souhaite rester sur la côte Ouest, c’est pour être proche de sa famille. Lui-même confiait au début du mois de juin qu’il voulait se rapprocher de sa famille, ce qui n’était pas le cas ces dernières années alors que le meneur se baladait entre San Antonio, Phoenix, Golden State et Oklahoma City.

« Mon fils vient d’avoir 16 ans, ma fille 12 et ces six dernières saisons, j’ai vécu loin d’eux. Je ne pense pas vouloir jouer encore longtemps et pour dire la vérité, je veux être un père », expliquait Chris Paul il y a un mois.

Ses deux enfants sont à Los Angeles, ce qui pourrait indiquer que les Clippers seraient favoris pour récupérer leur ancien meneur, qui a dirigé l’attaque de « Lob City » entre 2011 et 2017. À moins que Phoenix ne parvienne à rafler la mise et récupérer, là aussi, un ancien de la maison qui avait porté les Suns jusqu’en Finales NBA en 2021.

Quoi qu’il en soit, si les Bucks sont bien intéressés par Chris Paul, au vu des attentes du meneur, il risque d’être très compliqué de ramener le multiple All-Star dans le Wisconsin.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 ☆ NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 ☆ NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 ☆ NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 ☆ NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 ☆ LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 ☆ LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 ☆ LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 ☆ LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 ☆ LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 ☆ OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 ☆ PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 ☆ PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 82 28 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.