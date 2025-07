Vers un duo Brown-Borrego aux commandes des Knicks ?

Formés aux Spurs sous la coupe de Gregg Popovich au début des années 2000, Mike Brown et James Borrego pourraient se retrouver, côte à côte aux Knicks. C'est ce que rapporte Marc Stein, qui explique que la balle est désormais dans le camp de James Dolan, qui doit valider le choix de l'ancien coach des Kings.

Notre confrère rapporte que James Borrego, qui a aussi passé un entretien, serait son premier assistant, et sur le papier, ce tandem serait parfaitement complémentaire.

Deux fois élu « Coach Of The Year », Mike Brown est un spécialiste défensif, et il sera dans la veine d'un Tom Thibodeau, tandis que James Borrego fait partie des techniciens les plus réputés pour la partie offensive.

Depuis deux saisons, l'ancien entraîneur du Magic et des Hornets s'occupe des systèmes offensifs des Pelicans comme bras droit de Willie Green. Marc Stein précise que Rick Brunson devrait être maintenu dans le staff. Il faut rappeler qu'il s'agit du père de Jalen Brunson, et que la NBA avait enquêté sur sa promotion chez les Knicks.