Eric Gordon reste à Philadelphie pour une année supplémentaire

Si Eric Gordon avait fait une croix sur sa « player option » en amont de cette « free agency » 2025, l’arrière des Sixers a prolongé en Pennsylvanie pour une année supplémentaire et un contrat de 3.6 millions de dollars, comme le rapporte un communiqué de presse de la franchise.

Une opération qui arrange à la fois Eric Gordon, puisqu’il obtient une légère augmentation salariale (200 000 dollars), mais aussi les finances de Philadelphie. En effet, comme il s’agit d’un contrat de seulement un an, celui-ci n'est pris en compte qu'à hauteur de 2.3 millions de dollars dans les calculs globaux de la NBA.

Débarqué aux Sixers à l’été 2024, Eric Gordon ne compilait que 6.8 points par match la saison dernière, son pire total en carrière, mais il apportait toujours son adresse extérieure en sortie de banc, avec 40.9% à 3-points dont un solide mois de janvier à quasiment 10 points de moyenne avec 52.6% de réussite à longue distance. Cependant, sa saison s'était terminée prématurément à la fin du mois de février à cause d'une opération au poignet.

Toutefois, si l'ancien des Suns et Clippers jouait presque 20 minutes par match la saison dernière pour 13 titularisations en 39 rencontres, son rôle pourrait être moins important lors du prochain exercice.

En cause, le retour des blessés dont Jared McCain, l’arrivée du rookie V.J. Edgecombe sélectionné en 3e position lors de la dernière Draft et une potentielle prolongation de Quentin Grimes, « free agent » protégé, si les Sixers parviennent à satisfaire ses exigences salariales qui pourraient se chiffrer à hauteur de 25 millions de dollars par saison, si l’on en croit les dernières informations de The Athletic.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 39 20 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 0.7 0.7 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.