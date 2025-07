De nouveaux détails sur l’affaire Malik Beasley

Alors qu'il a déjà cumulé près de 60 millions de dollars en carrière, Malik Beasley est criblé de dettes ! C'est ce que révèle le Detroit News qui apporte des détails sur le train de vie de l'arrière des Pistons, suspecté d'avoir misé sur des matchs NBA. Sous le coup d'une enquête du FBI, le shooteur risque une suspension à vie, alors qu'il était sur le point de parapher un contrat de 42 millions sur trois ans.

Dans cette enquête, on découvre que Malik Beasley est endetté à hauteur de 8 millions de dollars. Par exemple, en avril, il a été poursuivi par Hazan Sports Management Group, une agence de communication. Elle l’accuse de ne pas avoir remboursé une avance de 650 000 dollars qui lui avaient été versés sur ses futurs revenus de marketing liés à son nom et son image.

Comme Malik Beasley se serait séparé de l’agence en février, Hazan lui réclame désormais 2,25 millions de dollars pour rupture de contrat.

Dentiste, coiffeur, loyers…

Ce nouveau contentieux survient plus de trois ans après que Malik Beasley a été condamné à rembourser 5,8 millions de dollars à une société qui accorde des prêts aux sportifs professionnels, South River Capital. Une copie du jugement a été déposée dans le Minnesota en 2022, lorsqu’il jouait pour les Wolves. Une partie de cette dette (1,13 million de dollars) aurait été remboursée début 2023.

« Je connais Malik depuis longtemps. J’ai vu beaucoup de monde passer autour de lui, mais je ne me suis jamais mêlé de ses finances », se défend son avocat pénal, Steve Haney. « Je suis son avocat, pas son gestionnaire financier. On espère qu’il soit entouré de bons conseillers… parfois c’est le cas, parfois non. Il est aussi très courant que des athlètes professionnels contractent des avances sur contrats auprès de prêteurs tiers. C’est une partie du business. Beaucoup de ces prêteurs sont prédateurs et imposent des taux d’intérêt exorbitants. »

En août dernier, Malik Beasley a également signé un contrat avec une société de Floride spécialisée dans les prêts-relais pour athlètes professionnels. En garantie, il a mis en gage ses contrats NBA actuels et futurs, selon les documents obtenus.

Les dettes s'accumulent, et cela va du dentiste au coiffeur, en passant par des loyers impayés. À chaque fois, Malik Beasley est condamné à payer, mais il ne s'exécute pas, et aujourd'hui, le voilà sous le coup d'une enquête fédérale avec la menace d'une suspension à vie de la NBA.