Drôle de timing pour la sortie de la Dame 10

Il y a encore quelques mois, Damian Lillard avait présenté la Dame 10 en grande pompe durant le All-Star Week-end après avoir sorti deux matchs à 43 et 38 points puis en étant allé au bout de cette nouvelle édition du All-Star Game, avec notamment un tir décisif en demi-finale.

Quelques mois plus tard, l'enthousiasme est rentré au vestiaires puisque la sortie officielle de sa dixième chaussure signature a été bouleversée par l'actualité, Damian Lillard ayant été coupé hier par les Bucks pour permettre la venue de Myles Turner…

Victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a deux mois, l'ancien meneur de Portland va devoir cravacher pour assurer la promotion d'un modèle qui valait pourtant le coup. La paire est alléchante, tant au niveau de la semelle avec un amorti Lightstrike sur la partie arrière et une partie avant bien élargie, qu'au niveau de la tige. Celle-ci reste composée d'une base en mesh avec des bandes latérales ondulées qui devraient agir sur le maintien.

Sur ce premier coloris en vert et orange, les finitions ressortent en noir au niveau de la partie supérieure et de la languette, sur laquelle le logo de Damian Lillard est présent en vert. L'intérieur du col et les lacets apparaissent en bleu, avec un petit “X” rouge pour signifier le 10 de sa 10e chaussure signature. Les trois bandes d'adidas apparaissent également en vert sur le talon.

La Dame 10 « Dame's Light » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.