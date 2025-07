L’Arizona encore à l’honneur sur la Nike Book 1 « Dessert Camo »

Nike et Devin Booker auront exploité le filon jusqu'au bout. Après la Nike Book 1 « Sedona » aux couleurs des pins ponderosa, la « Flagstaff » ou la dernière version « Iridescent » en hommage aux ciels multicolores du désert de Sonora, voici un nouveau coloris « Desert Camo » qui vient mettre en lumière la diversité des couleurs au sein de l'état de l'Arizona, où Devin Booker jouer depuis ses débuts en NBA.

On retrouve une tige aux tons « arides » entre marron et beige avec des tâches blanches qui donne également à l'ensemble un aspect « camouflage ». L'ensemble repose sur une semelle blanche.

La Nike Book 1 « Desert Camo » était logiquement attendue pour cet été, et a finalement été annoncée pour le 11 juillet, au prix de 145 dollars.

Notre verdict de la Nike Book 1

Nike et Devin Booker ont réussi leur pari en faisant de cette « Book 1 » une chaussure à double usage, en répondant à la fois aux codes et au design classique d’une chaussure « lifestyle », tout en garantissant des caractéristiques techniques irréprochables sur le plan basket.

Inspirée de la Nike Air Force 1, la paire a été retravaillée avec une semelle intermédiaire en Cushlon 2.0 qui offre un dynamisme nécessaire aux profils comme Devin Booker. On aurait apprécié un peu plus de confort sur l’avant du pied mais l’essentiel est là. L’adhérence et le maintien atteignent également la norme du marché.

La Book 1 a également dans son ADN un côté hommage qui saura attirer le grand public. Devin Booker est un passionné et ce mélange des genres saupoudré de ses touches personnelles offrent un modèle singulier.