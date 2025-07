Coupé par les Clippers, Drew Eubanks va rebondir aux Kings

Avec la signature de Brook Lopez et la présence de Ivica Zubac, l'avenir de Drew Eubanks chez les Clippers semblait s'écrire en pointillés et ESPN le confirme, révélant que la franchise californienne a décidé de le couper, plutôt que de le transférer.

Pour autant, l'intérieur de 28 ans ne restera pas libre bien longtemps, puisque les Kings ont déjà prévu de le recruter, pour venir remplacer Jonas Valanciunas, parti à Denver, comme doublure de Domantas Sabonis.

Un recrutement malin, et sur un an, de la part de Sacramento. Cette saison, Drew Eubanks est passé par Utah et Los Angeles, affichant 4.6 points et 3.7 rebonds de moyenne sur une soixantaine de matchs.

Drew Eubanks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 23 5 57.7 0.0 84.6 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 1.8 2019-20 SAN 22 12 64.2 100.0 76.9 1.3 2.6 3.9 0.7 1.7 0.2 1.0 0.8 4.9 2020-21 SAN 54 14 56.6 100.0 72.6 1.4 3.1 4.5 0.8 1.6 0.3 0.8 0.9 5.8 2021-22 * All Teams 71 18 59.6 21.7 76.2 1.8 3.5 5.4 1.2 1.7 0.4 1.1 0.6 7.7 2021-22 * SAN 49 12 52.8 12.5 74.7 1.3 2.7 4.0 1.0 1.2 0.3 0.9 0.6 4.7 2021-22 * POR 22 30 64.6 26.7 78.4 3.0 5.5 8.5 1.6 2.8 0.8 1.6 0.5 14.5 2022-23 POR 78 20 64.1 38.9 66.4 1.7 3.7 5.4 1.3 2.2 0.5 0.9 1.3 6.6 2023-24 PHX 75 16 60.1 100.0 77.4 1.4 2.9 4.3 0.8 1.5 0.4 0.8 0.8 5.1 2024-25 * All Teams 61 12 59.3 50.0 66.2 1.0 2.7 3.7 0.9 1.0 0.2 0.7 0.6 4.6 2024-25 * UTH 37 15 60.7 60.0 63.2 1.1 3.5 4.5 1.2 1.2 0.3 0.8 0.9 5.8 2024-25 * LAC 24 7 55.1 0.0 78.6 0.8 1.6 2.4 0.4 0.7 0.1 0.4 0.3 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.