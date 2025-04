Pau Gasol à la tête de NBA Europe ?

Alors que Tony Parker joue les VRP pour le projet de ligue européenne de la NBA, c’est un autre Hall of Famer qui pourrait être placé à la tête de ce nouveau projet. Selon les informations d’Eurohoops, Pau Gasol est ainsi le favori pour devenir CEO de ce vieux serpent de mer, devenu ces derniers temps très concret…

Difficile en effet d’imaginer beaucoup mieux que l’Espagnol pour faire le lien entre les deux mondes.

« Pau Gasol est une personne qui a des liens très forts avec la NBA et le basket européen et qui est l’une des figures les plus respectées de ce sport », explique ainsi un dirigeant anonyme de la NBA. « Ses accomplissements parlent d’eux-mêmes. Il est déjà vu comme un leader et la perspective de le voir prendre la direction de la nouvelle ligue est approuvée de façon globale par tous les propriétaires de la NBA. »

Il faut dire que le frère de Marc est très respecté, à la fois pour sa carrière sportive, en NBA (double champion) et dans le basket FIBA (double médaillé d’argent aux Jeux olympiques, triple vainqueur de l’EuroBasket, champion du monde…) où il a longtemps représenté l’arme ultime, mais également pour son profil hors des terrains.

Vrai gentleman, ambassadeur de l’UNICEF depuis plus de vingt ans, il est aussi investi contre l’obésité chez les jeunes par sa fondation, mais également pour l’égalité entre les genres dans le sport. De quoi faire de lui un parfait patron, difficilement critiquable, pour le lancement de cette NBA Europe dont les contours se dessinent.