Serena Williams parmi les propriétaires du Toronto Tempo en WNBA

Serena Williams a déjà investi dans plusieurs franchises sportives américaines, notamment les Miami Dolphins (NFL), l’Angel City FC (football) ou encore le Los Angeles Golf Club.

Désormais, c’est en WNBA que l’ancienne championne de tennis aux 39 titres du Grand Chelem se lance puisqu’elle fait partie des propriétaires (minoritaires) de la nouvelle franchise canadienne, le Toronto Tempo.

Sous l’impulsion de Larry Tanenbaum, le patron des Raptors, le club rejoindra la ligue féminine en 2026.

« Ce moment n’est pas seulement une question de basket, il s’agit surtout de mettre en avant la véritable valeur et le potentiel des athlètes féminines » explique Serena Williams sur sa motivation. « J’ai toujours dit que le sport féminin représentait une incroyable opportunité d’investissement. Je suis ravie de m’associer à Larry [Tanenbaum] et à tout le Canada pour créer cette nouvelle franchise de la WNBA et son héritage. »

L’homme d’affaires est également ravie de pouvoir compter sur le prestige de Serena Williams, qui devrait avoir un rôle dans le design des maillots de l’équipe, et dans la création de produits dérivés.

« Serena Williams est une icône, un modèle et une force de changement dans le monde », assure Larry Tanenbaum. « Elle a mérité son incroyable succès grâce à son travail acharné, sa ténacité et sa détermination. Elle incarne le meilleur de ce que le Tempo représente – et nous sommes extrêmement fiers d’avoir Serena sur notre terrain ».