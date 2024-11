Zach Edey absent plusieurs semaines

Si Desmond Bane, Marcus Smart et Vince Williams sont récemment revenus de blessure, l’infirmerie des Grizzlies ne va pas rester vide bien longtemps. Ainsi, tandis que Ja Morant reste encore éloigné des parquets sans pouvoir s’entraîner, on apprend que c’est maintenant Zach Edey qui doit s’arrêter temporairement.

Pour le Canadien, c’est une entorse de la cheville qui l’empêche de tenir sa place sur les terrains et son absence se comptera en semaines, d’après son coach Taylor Jenkins. Un coup dur pour le jeune intérieur, qui faisait partie des rookies les plus en vue de ce début de saison (11.1 points, 6.9 rebonds et 1.0 contre de moyenne en 20 minutes, d’abord comme titulaire puis comme remplaçant).

Sans Zach Edey, drafté en 9e choix en juin dernier, il faut donc s’attendre à ce que Jaren Jackson Jr. mais aussi Santi Aldama, Brandon Clarke et Jay Huff redoublent d’efforts dans la raquette de Memphis, qui souffle le chaud et le froid au cours de ce premier mois de compétition. Mais les différentes blessures n’aident évidemment pas à se mettre en route pour de bon…

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 14 20 61.0 60.0 66.7 3.1 3.9 6.9 0.8 3.1 0.9 1.6 1.0 11.1 Total 14 20 61.0 60.0 66.7 3.1 3.9 6.9 0.8 3.1 0.9 1.6 1.0 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.