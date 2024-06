Andrew Wiggins déjà hors course pour les JO 2024…

Le suspense n’aura duré que quelques jours. Inclus dans la pré-sélection du Canada pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le (très) mystérieux et incertain Andrew Wiggins ne les disputera finalement pas, comme indiqué par Doug Smith.

En réalité, ce ne serait pas complètement de son ressort, puisque ce seraient les Warriors qui le bloqueraient, dans le but de le transférer prochainement. Voulant éviter une blessure qui compromettrait d’éventuelles négociations, les dirigeants de Golden State demanderaient ainsi à leur joueur de ne pas représenter son pays cet été…

Trois ans après la dernière apparition d’Andrew Wiggins en sélection (TQO 2021), c’est donc un énième rendez-vous manqué entre le Canada et l’ailier. Il y a un an, on l’imaginait déjà mal participer à ses premiers JO, car même s’il disait qu’il « adorerait » y participer, « Wiggs » semblait s’être exclu tout seul, en snobant le programme mis en place par son manager, Rowan Barrett.

Finalement, le champion 2022 a été intégré à la liste élargie de Jordi Fernandez pour l’événement, mais les médaillés de bronze du dernier Mondial devront (encore) se passer de lui en France, où ils feront néanmoins partie des prétendants au podium. À noter que le camp d’entraînement des Canadiens commencera dès ce vendredi.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 Total 706 34 44.9 35.4 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.