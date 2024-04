Bam Adebayo et le Heat n’ont pas l’intention de baisser les bras

Les derniers jours ont été durs pour le Heat. Malgré la qualification pour les playoffs, l’heure n’était pas à la célébration puisqu’ils ont perdu Jimmy Butler. Touché au genou droit, ce dernier pourrait manquer la totalité de la série puisque le staff parlé d’une indisponibilité de « plusieurs semaines ».

Autre absent : Terry Rozier. L’ancien meneur des Hornets souffre de la nuque, et on ne sait pas non plus quand il sera de nouveau disponible. De quoi plomber l’équipe lors du Game 1 face à Boston. Le Heat n’a ainsi jamais vraiment été dans le match et s’est donc nettement incliné 114-94.

Tout accable Miami, dernier qualifié pour les playoffs à l’Est, mais Bam Adebayo ne se résigne pas. « Ils vont nous regarder et se dire que nous ne pouvons pas gagner parce que nous n’avons pas Jimmy. Mais au final, nous devons jouer le match. Nous devons y aller et combattre. Personne ne peut dire que quelqu’un va prendre l’avantage sur l’autre. Nous n’avons pas encore joué le match, » rappelle le capitaine du Heat.

Le groupe ne doute pas

Le capitaine y croit et il n’est pas le seul. Malgré les blessures, le Heat a en tout cas bien l’intention de tout donner face à la meilleure équipe de la saison régulière. « Nous savons que nous abordons le match avec des gens qui doutent de nous, qui ne croient pas en nous. Les gars dans le vestiaire y croient. Tant que les gars dans le vestiaire et le staff y croient, nous avons toujours une chance. »

Bam Adebayo aura fort à faire pour se permettre d’y croire. Notamment dans le duel qui l’oppose à Kristaps Porzingis. En l’absence de deux scoreurs, il aura davantage de tirs que d’habitude. C’est également le cas de Tyler Herro. Mais le meneur/arrière du Heat a été mis en difficulté dimanche soir avec seulement 11 points inscrits.

« Ils ont mis de la pression et m’ont rendu les choses difficiles sans me permettre de me sentir à l’aise dès le début, » admet Tyler Herro. « Ils ont fait un excellent travail avec ça. Ce n’est qu’un match. Nous allons laisser cela derrière nous et continuer à avancer. »

« Avancer » en playoffs sans Jimmy Butler, cela reste une mission quasi impossible à Miami.