Le MVP de la nuit | LeBron James, un couteau-suisse très affûté

Le « Washed King » est encore loin d’être lessivé ! Les Lakers avaient besoin d’un coup de pouce de leur légende pour venir à bout des Pelicans à l’occasion du dernier match de la saison régulière, avec la 8e place en ligne de mire. LeBron James a donc enfilé son costume de super héros pour guider les Californiens jusqu’à la victoire (108-124), avec une nouvelle démonstration de force à la clé, confirmant ce qu’on savait déjà : même à 39 ans le King est vraiment capable de tout et sa soif de vaincre est toujours intacte !

Après avoir scellé un nouveau record au rebond fin janvier avec 20 prises face aux Warriors, puis sorti deux matchs à 40 points, dont une sortie à Brooklyn avec un improbable 9/10 de loin, c’est cette fois à la dernière passe que LBJ a brillé, s’offrant au passage un triple-double XXL, son cinquième de la saison (le 112e de sa carrière), à 28 points, 11 rebonds et donc 17 passes décisives, à deux unités de son « career high », sans oublier cinq interceptions ! LeBron en profite pour atteindre le cap des 11 000 passes en carrière !

Sous son impulsion, les troupes de Darvin Ham ont marché sur des Pelicans… qu’ils retrouveront donc au premier tour du play-in.

« Je veux juste gagner. Donc peu importe ce que le jeu va exiger de moi-même. Je suis un couteau suisse, je dois pouvoir tout faire sur un terrain, même si rien n’est préétabli », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je dois lire le jeu et trouver mes coéquipiers », a-t-il ajouté. « Juste essayer de trouver la cible en envoyant le ballon au bon moment, que ce soit pour un tir ou pour trouver un joueur près du cercle. J’ai simplement essayé d’être très efficace dans le jeu ».

Golden LeBron

Comme à sa grande époque des Cavs « post-Miami », LeBron James a d’abord mis son équipe en route avant de penser à lui, dans le but de s’assurer que ses coéquipiers étaient bien en confiance. Ce qui s’est traduit par une première mi-temps à 13 passes décisives et un adversaire déjà dépassé, relégué à -17 à la pause, et qui ne s’en est jamais relevé.

« J’essaie toujours d’avoir de l’impact sur le match à chaque fois que j’entre sur le terrain. Le plus important pour moi, c’est que j’ai des coéquipiers qui dépendent de moi, qui comptent sur moi et qui ont confiance en moi dans la création. J’essaie juste de faire le nécessaire pour eux chaque soir », a-t-il ajouté .

Multi-dimensionnel, LeBron James aura encore épaté la galerie en plus d’avoir mis toute son équipe sur ses épaules. De bon augure en vue du prochain affrontement face aux Pelicans, toujours en Louisiane, pour le premier tour du play-in, ce mardi.

« Chaque match est différent et comporte son lot de défis. On pourrait prendre quelques trucs du match de ce soir, mais au bout du compte, tout se jouera à nouveau entre quatre lignes ce mardi. On va devoir venir avec la même intensité, être prêts défensivement, ne pas perdre le ballon et nous procurer des tirs. Si on y arrive, ça ira pour nous ».

Et les Pelicans de se demander déjà à quelle sauce ils pourraient être mangés…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 70 35 54.0 41.3 74.6 0.8 6.4 7.2 8.2 1.1 1.2 3.4 0.5 25.6 Total 1491 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.