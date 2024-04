Brandon Ingram compte revenir dimanche face aux Lakers

La perspective d’affronter, d’une part, son ancienne équipe des Lakers et, d’autre part, d’aider les Pelicans à se maintenir dans le Top 6 de l’Ouest, était trop forte pour Brandon Ingram, qui envisage donc de retrouver les parquets ce dimanche, pour l’ultime soirée de la saison régulière 2023/24. Une information qui nous vient de nos confrères du Bleacher Report, en marge du match de ce mercredi contre les Kings.

Cela fait maintenant trois semaines que l’ailier de New Orleans est absent, en raison d’une hyperextension de son genou gauche. Sans lui, et ses 20.9 points, 5.8 passes et 5.1 rebonds de moyenne (à 49% au tir, 36% à 3-points et 80% aux lancers), les hommes de Willie Green sont restés tout juste à l’équilibre (5 victoires – 5 défaites), grâce notamment à Zion Williamson et CJ McCollum.

Les Pelicans (48-32) sont ainsi toujours en mesure de se qualifier directement pour les playoffs, à trois matchs de la fin de saison, mais les Suns (47-33) les menacent encore derrière, tandis que les Kings, les Warriors et enfin les Lakers, donc, se dressent sur la route des coéquipiers de Brandon Ingram, d’ici dimanche.

Pour en savoir plus sur la situation, à deux matches de la fin, tout est expliqué dans ce décryptage.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 63 33 49.0 35.6 80.1 0.7 4.4 5.1 5.8 2.3 0.8 2.6 0.6 20.9 Total 476 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.