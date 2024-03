Une semaine après ses plaintes concernant les arbitres après la rencontre face au Thunder, Jusuf Nurkic était de nouveau frustré. Cette fois à cause des choix de son entraîneur dans la défaite face aux Celtics, qu’il n’a pas compris.

Le sujet de la discorde ? Son temps de jeu. Avec 28 minutes passées sur le parquet, il est dans sa moyenne. En revanche, il a joué moins de deux minutes dans le dernier quart-temps. Lui qui a terminé à 11 points et 11 rebonds est logiquement interloqué.

« Je n’ai pas l’impression que les Celtics ont pris l’avantage quand j’étais sur le terrain, mais je ne peux pas contrôler mes minutes », juge-t-il. « C’est Frank Vogel le coach. Il a tous les droits de faire ça. Il fait ce qu’il veut et je dois respecter son choix. »

Le technicien a fait un choix simple pour la dernière ligne droite de la partie : faire du « small ball » avec Kevin Durant, remarquable offensivement (45 points), au poste de pivot, et des shooteurs autour de lui pour le soutenir et sanctionner d’éventuelles prises à deux : Eric Gordon, Royce O’Neale, Grayson Allen et Bradley Beal.

Kevin Durant abandonné par les shooteurs

Ça n’a pas fonctionné – ce qui explique sans doute encore davantage la frustration de Jusuf Nurkic – puisque les trois premiers cités ont terminé le quart-temps avec 5 points à 2/6 au shoot au total.

Plus globalement, Eric Gordon n’a pas marqué de la rencontre, malgré ses 29 minutes sur le terrain, et le duo O’Neal – Allen a été en grande souffrance avec un affreux 1/10 à 3-pts…

« On était derrière au score et ils jouent à cinq derrière la ligne à 3-points » explique Frank Vogel. « (C’est dur) pour un pivot comme Nurk de couvrir la ligne à 3-points. »

L’ancien pivot de Portland n’est d’ailleurs pas le seul à avoir subi ce choix. Bol Bol par exemple, qui a été intéressant avec ses 13 points, n’a joué qu’un peu plus de trois minutes en seconde période. Et Drew Eubanks même pas cinquante secondes de plus que son coéquipier après la pause.

« On doit avoir le bon matchup ou défendre en zone », explique Frank Vogel sur l’utilisation de Bol Bol, toujours aussi friable en défense, ce qui ne pardonne pas face à Boston. « Il est unique mais doit être dans la bonne situation. Néanmoins, j’ai aimé sa prestation. »

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.2 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.7 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.9 13.4 2023-24 PHX 59 27 51.7 24.1 66.7 2.8 8.0 10.8 3.8 3.4 1.0 2.3 1.1 11.7 Total 522 25 50.4 27.9 67.1 2.6 6.3 8.9 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.