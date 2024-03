Shake Milton va rebondir à New York

Cela n’aura pas traîné pour Shake Milton, puisque ESPN annonce qu’il va s’engager avec les Knicks jusqu’à la fin de saison, au lendemain de son « buyout » avec les Pistons. Comme il a été libéré à temps par Detroit, il sera donc éligible pour disputer les playoffs avec la franchise new-yorkaise, pour le moment 4e de la conférence Est (35-25).

À 27 ans, l’arrière va en tout cas découvrir sa quatrième franchise en NBA, et déjà sa troisième de la saison, après Detroit donc mais surtout Minnesota. En 42 matchs au cours de cet exercice, il affiche 4.9 points de moyenne, en étant cependant loin de ses standards au shoot (seulement 40% d’adresse, dont un faible 27% derrière l’arc).

Capable de tourner en moyenne à quasiment 10 points, 3 passes décisives et 37% à 3-points sur les quatre dernières saisons (du côté de Philadelphie), Shake Milton vient là renforcer le « backcourt » de New York, où il sera en concurrence avec Alec Burks, Miles McBride ou encore DaQuan Jeffries, dans le but de faire souffler Jalen Brunson et Donte DiVincenzo au sein de la rotation très serrée de Tom Thibodeau.

Shake Milton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 20 13 39.1 31.8 71.4 0.5 1.3 1.8 0.9 1.5 0.4 0.3 0.4 4.4 2019-20 PHL 40 20 48.4 43.0 78.5 0.4 1.8 2.2 2.6 2.3 0.5 1.2 0.2 9.4 2020-21 PHL 63 23 45.0 35.0 83.0 0.5 1.8 2.4 3.1 2.1 0.6 1.6 0.3 13.0 2021-22 PHL 55 21 42.9 32.3 83.6 0.6 2.0 2.6 2.5 1.8 0.5 0.8 0.3 8.2 2022-23 PHL 76 21 47.9 37.8 85.3 0.5 2.0 2.5 3.2 1.6 0.3 1.2 0.2 8.4 2023-24 * All Teams 42 13 40.3 27.4 80.9 0.3 1.3 1.6 1.3 1.1 0.4 0.7 0.1 4.9 2023-24 * MIN 38 13 40.0 26.4 81.8 0.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0.4 0.7 0.1 4.7 2023-24 * DET 4 16 42.3 33.3 66.7 1.8 2.8 4.5 1.5 0.8 0.5 0.8 0.3 6.8 Total 296 20 45.1 35.7 82.6 0.5 1.8 2.3 2.5 1.8 0.5 1.1 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.