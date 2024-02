Le Thunder a passé le test du roi du rebond, Domantas Sabonis

Dans le Top 5 des meilleures attaque et défense, en position idéale pour jouer les sommets de l’Ouest… Pour le Thunder, la saison se passe presque idéalement. Dans cette foule de bons points, OKC manque toutefois de centimètres et peut souffrir contre les meilleurs « big men » de la ligue.

La réception dimanche des Kings pouvait donc avoir valeur de test, face à Domantas Sabonis, leader de la NBA au rebond. L’examen a été réussi, d’autant plus 24 heures seulement après avoir été giflé à Dallas.

Contre des Kings qui avaient remporté les huit derniers affrontements entre les deux équipes, le Thunder aurait pourtant eu de quoi s’inquiéter. Certes, Domantas Sabonis a rendu une copie statistique de haute volée, avec un 17e triple-double de la saison. Et Sacramento a même dominé la bataille au rebond sur l’ensemble de la partie (40-36). Mais on est loin du +14 subi par le Thunder le 11 novembre dernier dans le cadre de l’In-Season Tournament. Et le Lituanien glouton s’est « contenté » de 11 prises, bien gêné par les ajustements adverses.

Si Oklahoma City a souffert en début de match, les locaux ont fait la loi sous le cercle, remportant la bataille du rebond du deuxième au quatrième quart-temps. Mark Daigenault a ainsi lancé dans la bataille le back-up Jaylin Williams dans un cinq plus grand en quatrième quart, laissant notamment Josh Giddey sur le banc.

L’autre « J-Will » d’OKC s’est sacrifié au contact de Domantas Saobnis, quand Chet Holmgren était prêt en deuxième ligne en défense, et pour mieux limiter les rebonds offensifs. « Sabonis aime utiliser son épaule pour aller loin dans la peinture, alors Jaylin aide pour avoir Chet derrière lui à dissuader les tirs » a analysé le technicien du Thunder. « Cela nous donne beaucoup de longueur cumulée sur le terrain. »

Bismack Biyombo en renfort

Cette double tenaille intérieure a aussi permis de décaler les matchups des deux côtés du parquet, relogeant Jalen Williams au poste 3 « à plein temps » pour mieux le libérer offensivement et offrant un matchup favorable à Lu Dort, plus costaud que les extérieurs des Kings, pour prêter main forte sous le cercle sur les tirs adverses (5 rebonds dans le dernier quart). Pas du luxe pour l’actuel 28e équipe de NBA au pourcentage de rebond captés par match.

Le 3e de l’Ouest va aussi pouvoir compter désormais sur Gordon Hayward et ses 2m01 pour avoir encore plus de cartes en main contre des équipes qui disposent de gros rebondeurs, comme les Kings.

Et la signature de Bismack Biyombo (6,4 rebonds en 24 minutes avec les Grizzlies cette saison), passée relativement inaperçue, offre à Mark Daigenault la possibilité de compter sur un spécialiste pour des missions, même de courte durée près du cercle. « Il a une identité de jeu claire, qu’il s’est forgé avec le temps, et avec laquelle il joue de manière très constante », s’est félicité le coach d’Oklahoma City. « Il sait exactement qui il est et quelle valeur il peut apporter à l’équipe. C’est quelqu’un qui s’intégrera facilement à l’équipe. »