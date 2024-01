Tyrese Maxey motivé par son absence dans la pré-sélection de Team USA

Avec 25.5 points et 6.6 passes de moyenne, Tyrese Maxey réalise la meilleure saison de sa carrière et se retrouve dans le Top 15 des meilleurs marqueurs et passeurs de la ligue. Le meneur de jeu des Sixers a clairement le profil pour être All-Star, ce que son coach espère, et rejoindre Joel Embiid à Indiana le 18 février.

Néanmoins, comme Draymond Green ou Zion Williamson, son nom n’apparait dans la liste des 41 joueurs retenus dans la pré-sélection de Team USA pour les Jeux olympiques de Paris.

De quoi faire naître un sentiment de frustration ? « Ça arrive. Ils ont pris certains joueurs et je le comprends », répond le joueur de 23 ans. « Peut-être que je n’en ai pas fait assez. Espérons que je fasse plus et que je sois récompensé la prochaine fois. Mais je ne vais pas m’énerver pour ça. Je comprends et je veux toujours qu’ils gagnent. »

Si certains jeunes joueurs franchissent un palier après une aventure internationale, peut-être que cette déception va également se transformer en carburant pour l’ancien de Kentucky. « On peut s’en servir comme d’une motivation », assure Tyrese Maxey. « Quand on est négligé, on s’en souvient, c’est sûr. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 41 38 44.9 37.9 86.0 0.6 3.1 3.7 6.7 2.1 1.1 1.6 0.5 25.8 Total 237 30 47.1 40.3 85.9 0.4 2.5 2.8 3.9 1.9 0.7 1.2 0.3 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.