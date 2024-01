Programme de la soirée | Victor Wembanyama découvre Boston

Ce n’est pas une soirée comme les autres après l’annonce du décès de Dejan Milojevic. Le Jazz et les Warriors ne joueront pas ce soir, et l’ambiance sera lourde sur les autres terrains. Comme à Boston, où Victor Wembanyama va découvrir la chaude ambiance du TD Garden. Les Celtics y visent une 20e victoire en 20 matches ! C’est le seul match diffusé sur beIN SPORTS 1, et c’est à 1h30.

Parmi les autres rencontres de la soirée, on retiendra la belle affiche à l’Est entre les Cavaliers et les Bucks. Cleveland reste sur 5 victoires d’affilée. A suivre aussi la visite des Mavericks de Kyrie Irving, et peut-être Luka Doncic, à Los Angeles pour défier les Lakers.

Programme complet

01h00 | Detroit – Minnesota

01h30 | Atlanta – Orlando

01h30 | Boston – San Antonio

01h30 | Cleveland – Milwaukee

01h30 | New York – Houston

01h30 | Toronto – Miami

02h00 | New Orleans – Charlotte

02h30 | LA Lakers – Dallas

02h00 | Portland – Brooklyn