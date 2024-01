Un All-Star Game dans la nouvelle salle des Clippers ?

Encore quelques mois à attendre avant que les Clippers ne quittent définitivement la Crypto.com Arena de Los Angeles pour rejoindre Inglewood et poser leurs valises dans leur propre salle.

La finalisation de leur nouvel écrin, l’Intuit Dome, est en effet en cours et il pourra donc accueillir les protégés de Steve Ballmer pour le début de la saison 2024/25. Non content d’avoir prolongé Kawhi Leonard il y a quelques jours, et d’être allé chercher James Harden, le fantasque propriétaire a aussi mis la main à la poche pour que l’enceinte soit dotée de tout le confort moderne et de technologies à la pointe de l’innovation.

Boston, Phoenix et Milwaukee coiffées au poteau ?

Ce grand changement pourrait être accompagné par une super nouvelle pour la franchise californienne puisque d’après Shams Charania, les Clippers tiendraient bien la corde pour obtenir l’organisation du All-Star Game 2026. Ce serait une surprise puisque Milwaukee s’était initialement positionnée, au même titre que Boston et Phoenix. L’information est confirmée par le LA Times, évidemment bien placé sur les coulisses des Clippers.

Pour rappel, les prochaines éditions du All-Star Game auront lieu à Indianapolis le 18 février prochain pour 2024, puis à San Francisco, au sein du Chase Center des Warriors pour 2025. Pour ce qui est de 2027, le Magic d’Orlando a entamé des démarches en mai dernier pour pouvoir y prétendre.