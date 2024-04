LaMelo Ball de retour ce soir pour les Hornets ?

Un rayon de soleil dans le ciel ombragé des Hornets. Selon Shams Charania, le retour de LaMelo Ball se précise. Le statut du meneur de jeu des Hornets vient de passer à « incertain », ce qui laisse entendre qu’il pourrait jouer la nuit prochaine à San Antonio.

On rappelle que le joueur de 22 ans, victime d’une grosse entorse à la cheville, est sur la touche depuis le 26 novembre. Après plus d’un mois à se soigner, le joueur All-Star a participé pleinement à l’entraînement de dimanche dernier et s’est entraîné à cinq-contre-cinq.

Son retour pourrait booster une équipe de Charlotte très à la traîne à l’Est : 13e avec seulement 8 victoires et 27 défaites. « On a prouvé qu’on pouvait jouer avec les meilleures équipes. On n’a pas une grosse marge d’erreur et ils le savent. Je le leur dis tout le temps. On doit jouer très, très bien. Mais c’est ce qu’on a fait. Il ne faut pas s’inquiéter de savoir qui va revenir », lâchait, plus tôt dans la semaine, Steve Clifford qui doit également faire sans Mark Williams ou Gordon Hayward.

Le retour de son meilleur scoreur, qui n’a joué qu’une poignée de matchs avec Miles Bridges, ne sera quand même pas de trop. Avec près de 25 points de moyenne, LaMelo Ball est sur les bases de sa meilleure saison en carrière. En son absence, Charlotte n’a gagné que 3 rencontres en 20 sorties, dont une série de 11 défaites de rang.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 Total 184 32 42.7 37.4 83.4 1.3 4.9 6.2 7.4 3.1 1.6 3.3 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.