Ime Udoka n’imagine pas sortir Jalen Green de son cinq majeur

« C’est bon de voir quelques tirs rentrer… », lâche Jalen Green d’une voix nonchalante. L’arrière des Rockets s’exprime à l’issue de la défaite de son équipe face aux Suns, au cours de laquelle il a cumulé 23 points (8/20 aux tirs dont 6/12 de loin). C’était la première fois en 20 jours qu’il passait la barre des 20 points inscrits.

Avant cela, le 2e choix de la Draft 2021, qui tournait à 22 points de moyenne la saison passée, a connu un gros trou noir : à peine 12 points chaque soir, sur 9 matchs, avec surtout un terrible 30,5% de réussite aux tirs, dont 27% à 3-points.

Au point que la presse locale en est venue à interroger Ime Udoka sur la possibilité de sortir l’arrière de son cinq majeur. Réponse de l’entraîneur texan, à l’issue de la défaite la veille face aux Pacers, où son joueur avait signé sa pire sortie de l’année (5 points à 2/7) : son staff et lui n’y pensent pas.

« Il est évident que s’il jouait d’une autre façon, on n’aurait pas autant de difficultés en attaque et on n’aurait pas à nous appuyer autant sur d’autres joueurs ou à les faire jouer autant. On va continuer à lui donner confiance, à l’aider à s’améliorer dans certains domaines et il finira par faire un bond en avant », affichait le coach dont la confiance accordée est évoquée par le joueur de 21 ans.

Sa pire saison en adresse

Mais cette confiance n’a que peu d’effets sur ses niveaux d’adresse depuis le début de la saison. Avec 39% de réussite, dont 33% derrière l’arc, il n’a jamais été aussi maladroit en carrière. Avec l’arrivée de Fred VanVleet et la montée en puissance de Alperen Sengun, Jalen Green a logiquement réduit son volume de tirs. Mais sa sélection reste encore trop souvent douteuse, à l’instar de sa récente sortie sur le parquet des Pelicans (vidéo ci-dessous) où il prend une majorité de tirs très compliqués.

« Je ne sais pas s’il obtient les meilleurs tirs. […] Je crois qu’il a parfois du mal à lire ce que font les défenses, et qu’il laisse passer certaines occasions et en force d’autres. Il doit continuer à s’améliorer dans ce domaine, lire le jeu et prendre ce qui est offert. Parfois, si vous avez un tir ouvert, la première ouverture est souvent la meilleure. C’est quelque chose qu’il faut développer », réclamait son coach, ajoutant toutefois que les équipes adverses plaçaient « leurs meilleurs défenseurs » sur lui.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 29 30 39.4 33.1 81.2 0.4 4.0 4.4 3.1 1.4 0.6 2.3 0.4 16.9 Total 172 33 41.6 33.9 79.3 0.5 3.2 3.7 3.2 1.6 0.7 2.3 0.3 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.