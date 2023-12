Les Nets vont rendre hommage à Notorious B.I.G à Paris

Notorious B.I.G. et les Nets, c’est une histoire d’amour. La légende du rap, décédée en mars 1997, est née à Brooklyn et la franchise lui a souvent rendu hommage, avec une bannière dans leur salle et des maillots spécialement dessinés notamment.

Et ça continue puisque les Nets annoncent qu’ils organiseront un concert symphonique autour des albums mythiques (Ready to Die, Life After Death) de Biggie Smalls, à Paris, le 10 janvier 2024 au Théâtre du Châtelet.

La date et le lieu ne sont pas choisis par hasard puisque c’est la veille du « Paris Game » entre les Nets et les Cavaliers, le 11 janvier 2024 à l’Accor Arena. Les joueurs de Jacque Vaughn seront d’ailleurs présents pour ce concert, comme le DJ et producteur Clark Kent, qui a travaillé avec Notorious B.I.G., mais aussi Jay-Z, autre légende de Brooklyn.

« Les Nets sont heureux de proposer l’opportunité unique de vivre un concert inspiré par l’icône du hip-hop de Brooklyn, The Notorious B.I.G », explique dans un communiqué Andrew Karson, directeur marketing de la franchise. « Nous sommes également ravis de présenter une série d’expériences axées sur la gastronomie, la mode, l’art, la musique et le basket de Brooklyn – qui seront mises en valeur tout au long de notre célébration d’une semaine des Nets à Paris. »

Pour les intéressés, les places sont mises en vente à partir de ce mercredi. Pour cela, il faut se rendre sur le site du Théâtre du Châtelet.