La star de la soirée, Tyrese Haliburton, prend logiquement la première place de ce Top 10 avec son panier à 3-pts, plus la faute, dans le « money time » face à Boston.

Les Celtics et les Pacers ont fait le spectacle et Herb Jones aussi, dans l’autre quart de finale. D’abord avec une claquette à une main, acrobatique, après un lancer raté. Puis avec un « coast-to-coast » et un dunk à deux mains.