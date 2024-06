Ce n’est clairement pas le Top 10 de l’année, car il n’y a rien d’inoubliable. Et c’est peut-être la rencontre entre Indiana et Atlanta qui a offert le plus de spectacle. Forcément avec un record de points cumulés pour la saison : 309 points !

On peut apprécier le panier de Bennedict Mathurin, le dunk de Jalen Johnson ou la passe décisive de Trae Young. Sans oublier, à la première place, le poster d’Obi Toppin sur Onyeka Okongwu.