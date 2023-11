Les Bucks et les Mavericks ont adoré leur 2 x 2

Après le 5 x 5, puis le 3 x 3, place au 2 x 2. Cette nuit, la rencontre entre les Bucks et Mavericks étaient l’occasion de voir, face à face, deux des meilleurs duos de la NBA. A gauche, Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. A leur droite, Luka Doncic et Kyrie Irving. Leur affrontement n’a pas déçu avec 67 points pour les deux Bucks, contre 74 pour les deux Mavericks. Dans le 4e quart-temps, on a ainsi vu une séquence d’environ deux minutes où les quatre ont inscrit tous les points !

« C’est vrai que c’était amusant », concède Doncic, dont le duel avec Giannis a animé la première mi-temps. « Évidemment, moins le résultat, mais c’était amusant. Ils ont deux gars qui sont vraiment bons et c’était plaisant de se défier les uns et les autres ». Même impression chez Kyrie Irving. « C’est incroyablement excitant de jouer contre les autres stars de la NBA. On veut être à son meilleur niveau et bien jouer sur le plan individuel. Mais on veut aussi gagner, et ce soir, c’est eux qui ont gagné. Ils ont mis leurs tirs au bon moment… Mais quand Luke et moi jouons comme ce soir, et que d’autres gars nous complètent, cela nous facilite la tâche et nous nous sentons mieux collectivement. Nous l’avons fait par intermittence, et nous devons continuer à faire preuve de constance. »

Giannis n’a pas voulu sortir de son rôle

Du côté des Bucks, même enthousiasme. A commencer par Damian Lillard, un habitué de ses shows entre stars. « Quand on se voit, on s’est comment va se passer la soirée… Evidemment, on veut que notre équipe gagne, mais Kyrie, Giannis et moi, on fait ça depuis longtemps. Luka est un peu plus jeune que nous. »

Pour sa part, Giannis assure qu’il a d’abord pensé à l’équipe, et même s’il plante 40 points, il n’a pas voulu transformer ce match en un festival individuel. Surtout il n’a pas voulu jouer contre nature.

« J’essaie d’être en phase avec moi-même, avec mon jeu et la façon avec laquelle je peux aider mes coéquipiers. J’essaie de m’appuyer au maximum sur mes points forts. Car je me retrouve aux côtés de trois des meilleurs shooteurs de la ligue : Kyrie peut mettre n’importe quel tir ; Luka peut faire n’importe quel pas et Damian peut tirer de ce foutu logo. Comment faire pour répondre ? Je ne peux pas… Donc je joue mon jeu. Je prends des rebonds, je défends et j’attaque du mieux que je peux, je crée pour mes coéquipiers… »

A l’arrivée, la défense des Bucks a fait la différence dans le « money time » pour une 4e victoire de suite. Mais Adrian Griffin estime que le public a été gâté.

« C’est ce que les fans voulaient voir : Dame et Giannis à leur meilleur niveau en fin match » conclut le coach des Bucks. « Le quatrième quart-temps est sans doute notre meilleur. Surtout qu’on jouait contre une équipe formidable comme Dallas. Elle est bien entraînée, elle a des joueurs de très grande qualité supérieure… C’était donc énorme. Le fait d’avoir été menés et d’avoir trouvé le moyen de revenir et de gagner ce match est formidable. »