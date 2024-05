Le shoot à 3-pts décisif de James Harden contre les Rockets prend la première place. Les fans de Houston ne peuvent pas être surpris, ils ont vu le MVP 2018 faire ce style d’action des centaines de fois.

Le reste n’est pas mal non plus. On peut évoquer le poster de Tari Eason sur Daniel Theis, le gros dunk de Malik Monk, le dribble de Trae Young ou les contres des coéquipiers du Jazz, Talen Horton-Tucker et Lauri Markkanen.